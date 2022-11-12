İmparator eve döndü

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Eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı birimleri, Antalya ve Burdur Müze Müdürlükleri, Manhattan Bölge Savcılığı ile Amerikan İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi’nin ortak çabaları sonucu Türkiye’ye döndü. Türkiye’nin ilk kadın arkeoloğu Prof. Dr. Jale İnan’ın çalışmaları, gazeteci ve yazar Özgen Acar’ın araştırmalarıyla sağladığı bilgilerden yola çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevli uzmanlar, mirasın iadesi için dosya hazırladı. ABD’de bir koleksiyoner ile iki ayrı müzayede evinden teslim alınıp, Türkiye’ye iadeleri sağlanan ve Antalya Müzesi’nde koruma altına alınan 9 parçadan oluşan 6 eser, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılacağı törenin ardından ziyaretçileriyle buluşacak.