İMO’dan İzmir uyarısı

Raporda, İzmir’in özel bir zemine sahip olduğu ve tüm yapıların acilen elden geçirilmesi gerektiği belirtildi. Raporda şu detaylar yer aldı:

“Saha gözlemlerinde kent merkezinde sıvılaşmaya bağlı bir taşıma gücü ve oturma problemine rastlanılmamıştır. Ancak olası İzmir depremi gerçekleşir ise sıvılaşmaya bağlı yapısal hasarların oluşması ayrıca beklenmektedir. İzmir özel bir zemine sahiptir ve bu sebeple özel mühendislik hizmetleri gerekmektedir. Bu depremde unutulan durumların hatırlanması ile yapı stoku acilen elden geçirilmelidir.

MAKYAJLI BİNALAR AFİŞE EDİLMELİ

İnşaat mühendislerinden oluşan ayrı bir yapı eksperlik sisteminin kurulması, yeterli dayanıma sahip olmayan ‘makyajlı’ binaların afişe olmasını sağlayacak ve vatandaşların gayrimenkul alımı ve yatırımında dikkate alacağı bir değer olacaktır. Bu sayede tüm yapıların bir sertifikası ve kimlik belgesi olması sağlanacaktır. Bu konuda kamusal yarar için acilen gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.”