×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İmmünoloji Federasyonu’na ilk Türk başkan

Güncelleme Tarihi:

#Prof. Dr. Günnur Deniz#Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu#İMMÜNOLOJİ
İmmünoloji Federasyonu’na ilk Türk başkan
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 07:00

İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Günnur Deniz, 49 yıldır faaliyet gösteren Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu’nun ilk Türk başkanı oldu.

Haberin Devamı

İMMÜNOLOJİ yani bir diğer adıyla bağışıklık bilimi ve alerji ile ilgili alanlarda çalışan yaklaşık 14 bin araştırmacıyı birbirine bağlayan Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu (European Federation of Immunological Societie-EFIS), 1975 yılında Amsterdam’da kuruldu. Toplamda 36 ulusal immünoloji derneğini bir araya getiren ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan federasyon, immünolojik araştırma ve eğitimi desteklemenin yanı sıra üyeleri arasındaki bilimsel etkileşimi güçlendirmeyi de hedefliyor.

Bu zamana kadar Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İngiltere, Avusturya gibi ülkelerdeki bilim insanlarının başkanlık görevini yürüttüğü federasyonda bu yıl ilk kez Türkiye’den Prof. Dr. Günnur Deniz başkan olarak seçildi. Yaklaşık 13 yıl Türk İmmünoloji Derneği’nde başkanlık görevini yürüten ve aynı zamanda şu an derneğin onursal başkanı olan Prof. Dr. Deniz, “Federasyonda 2025-2027 yılları arasında ‘gelecek başkan’ unvanıyla görevlendirileceğim. 2027 yılında Floransa’da Avrupa İmmünoloji Kongresi yapılacak. Orada düzenlenecek törenle başkanlığı alacağım ve 2027 ile 2030 yılları arasında başkan olarak görev yapacağım. 2030 yılından sonra ise ‘geçmiş başkan’ unvanını alarak yönetim kurulunda görev yapmayı sürdüreceğim. Hem ülkemiz hem üniversitem hem de kadınlarımız adına öne çıkacak, güzel işler yapmak istiyorum” dedi.

Haberin Devamı

İmmünoloji Federasyonu’na ilk Türk başkan

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prof. Dr. Günnur Deniz#Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu#İMMÜNOLOJİ

BAKMADAN GEÇME!