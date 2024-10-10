İmmünoloji Federasyonu’na ilk Türk başkan

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İMMÜNOLOJİ yani bir diğer adıyla bağışıklık bilimi ve alerji ile ilgili alanlarda çalışan yaklaşık 14 bin araştırmacıyı birbirine bağlayan Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu (European Federation of Immunological Societie-EFIS), 1975 yılında Amsterdam’da kuruldu. Toplamda 36 ulusal immünoloji derneğini bir araya getiren ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan federasyon, immünolojik araştırma ve eğitimi desteklemenin yanı sıra üyeleri arasındaki bilimsel etkileşimi güçlendirmeyi de hedefliyor.

Bu zamana kadar Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İngiltere, Avusturya gibi ülkelerdeki bilim insanlarının başkanlık görevini yürüttüğü federasyonda bu yıl ilk kez Türkiye’den Prof. Dr. Günnur Deniz başkan olarak seçildi. Yaklaşık 13 yıl Türk İmmünoloji Derneği’nde başkanlık görevini yürüten ve aynı zamanda şu an derneğin onursal başkanı olan Prof. Dr. Deniz, “Federasyonda 2025-2027 yılları arasında ‘gelecek başkan’ unvanıyla görevlendirileceğim. 2027 yılında Floransa’da Avrupa İmmünoloji Kongresi yapılacak. Orada düzenlenecek törenle başkanlığı alacağım ve 2027 ile 2030 yılları arasında başkan olarak görev yapacağım. 2030 yılından sonra ise ‘geçmiş başkan’ unvanını alarak yönetim kurulunda görev yapmayı sürdüreceğim. Hem ülkemiz hem üniversitem hem de kadınlarımız adına öne çıkacak, güzel işler yapmak istiyorum” dedi.

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