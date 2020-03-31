İmkan kelimesinin bir adet eş anlamlısı bulunmaktadır.

İmkan kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

İmkan kelimesinin bir adet olan eş anlamlısı "Olanak kelimesidir. Olanak kelimesi aynı zamanda imkan da demektir. Bu kapsamda bu kelimeyi imkan eş anlamlısı olarak da kullanmamızda bir sakınca yoktur. Bir diğer ifade ile olanak kelimesini imkan kelimesi ile aynı cümlede kullanmamız halinde anlam bütünlüğü korunacaktır.

Olanak Kelimesi Karşılaştırılması

Olanak kelimesi de günlük hayatımızda sıklıkla duyduğumuz bir kelime olma özelliğine sahiptir. Bu kelime imkan kelimesi ile eş değer bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla aynı cümlede kullanıldığında bir hata yapılması durumu söz konusu olmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne baktığımız taktirde olanak kelimesinin aynı zamanda imkan kelimesi ile eş değer olduğunu görürüz.