İmitasyon ne demek? İşte imitasyon kelimesinin anlamı...

İmitasyon gerçeğine benzetilerek yapılmış olan süs eşyasıdır. Türk Dil Kurumu imitasyon kelimesini "taklit" olarak tanımlamıştır.

Altın genelde manyetik değildir. Bu yüzden mıknatısa yaklaştırdığınızda çekim oluşmaması gerekmektedir. Özgül ağırlığı yüksek olduğundan, altın takılar, imitasyon takılara göre daha ağırdırlar. Uzmanlar, imitasyon takı yapımında kullanılan nikelin alerjik kontakt dermatit adı verilen egzemaya neden olduğunu belirterek, imitasyon takı sevenleri uyarıyor.

İMİTASYON ALTIN FARKLI NASIL ANLAŞILIR?



MIKNATIS TESTİ



Altın ve altın alloy’ları genelde magnetik değildir. Yani, bir mıknatısa tuttuğunuzda genellikle çekim oluşmaz. Eğer mıknatıs tarafından çekiliyorsa, takınız sahte olabilir.



AĞIRLIK TESTİ



Altın, özgül ağırlığı yüksek bir elementtir. Bu nedenle de altın takılar, sahtelere oranla çok daha ağırdır.



DAMGA TESTİ



Gerçek altın takılarda, altının karatı ve saflığı genellikle takının üzerine damgalanır. Eğer takının üzerinde herhangi bir bilgi yoksa, sahte olma olasılığı yüksektir.



FİRMA DAMGASI



Altın takı üreten firmalar, ürünlerinin uygun yerlerine kendi damgalarını vururlar. Damgalı ürünlerin sahte olması ihtimali çok düşüktür.



RENK TESTİ



Yeşil altın, kendine özgü bir renk karakterine sahiptir. Bakır ve pirinç renginde değildir.



FİYAT TESTİ



Gerçek altın hiçbir zaman çok ucuza satılmaz.

Bu testlerin yanı sıra, çok doğru bir sonuç almak için profesyonel desteğe ve laboratuvar testlerine başvurulabilir. Laboratuvar ortamlarında nitrik asit ve hidroklorik asit kullanılarak testler uygulanabilir.