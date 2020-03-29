İmera Fera Ne Demek? İmera Fera Nedir? İmera Fera Anlamı

İmera Karadeniz bölgesine özgü bir kelimedir. Rumca kökenli olarak Türkçede değerlendirilir. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış şekilde hala kullanılmaktadır.

İmera Fera Ne Demek?

Bir müzik grubunun şarkısında kullanması ile beraber pek çok kişi imera fera ne demek araştırmaya başladı. Bu bağlamda kelimenin ‘Gün ışığı’ anlamına geldiğini söylemek mümkündür. Rumca bir kelime olarak öne çıkan imera fera, özellikle Karadeniz bölgesinde yaygın olarak kullanılan bir kelimedir.

İmera Fera Nedir?

İmera Fera daha çok ‘gün ışığım’ anlamı üzerinden değerlendirilen bir kelimedir. Aşk ve sevgi üzerine kullanılan cümle içerisinde duygu ve düşünceyi anlatmak için söylenmektedir. Karadeniz bölgesine ait olan bir kelime olarak imera fera, gündelik yaşam içerisinde ise pek kullanılan bir kelime değildir. Ancak hem yazılı olarak hem de edebi metinlerde karşılaşma durumu söz konusudur.

İmera Fera Anlamı

Rum kökenli olarak Lazcaya geçen imera fera, ‘gün ışığım’ anlamına gelen bir kelimedir. Bir müzik grubunun şarkı içerisinde kullanması ile daha da ilgi çeken kelime, insanların sevdiklerine karşı kullandığı bir kelime olarak öne çıkıyor. Duygu ve düşünceyi aktarmak için özellikle Karadeniz bölgesinde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Ülke çapında pek kullanılan bir kelime olmasa dahi, farklı amaçlarda sözlü ya da edebi metinlerde değerlendirilebilir.