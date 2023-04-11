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İMECE uzaya fırlatılıyor

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#TÜBİTAK UZAY#İMECE#Uydu
İMECE uzaya fırlatılıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 07:00

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve metre altı çözünürlükle Dünya’nın her yerinde görüntü çekme kabiliyetine sahip İMECE uydusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

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İMECE, bugün uzaya fırlatılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İMECE’nin Türkiye’nin uzay yolculuğunda önemli bir kilometretaşı olduğunu ifade ederek “Savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik, tarım ve orman alanlarında hizmet verecek İMECE, aynı zamanda Türk ordusunun uzaydaki gözü olacak. İMECE yarın yörüngesine fırlatılırken özel sektör tarafından geliştirilen küp uydular da ona eşlik edecek. Connecta T2.1, Kılıçsat ve Akup küp uyduları da İMECE’yle birlikte uzaya fırlatılacak” dedi. İMECE’nin bugün 09.50’de ABD’de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması planlanıyor.

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#TÜBİTAK UZAY#İMECE#Uydu

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