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"İmdat polis yok mu" diye feryat etmişti: Tabeladan düşen kadın hastanelik oldu

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#İstanbul Kaza#Taksim Kaza#Otel Kazası
İmdat polis yok mu diye feryat etmişti: Tabeladan düşen kadın hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 10:11

İstanbul, Beyoğlu'nda odasının penceresinden otel tabelasına çıkan Deniz Ece Y., "İmdat polis yok mu" diye bağırarak yardım istedi. Bir süre sonra tabeladan düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kadının yardım istediği anlar cep telefonuna, düşüşü ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 15 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan B. (61) ve M.F.K. (17) ile 2 gündür aynı odada kalan Deniz Ece Y., odanın penceresinden dışarı çıkarak otel tabelasının üzerine çıktı. Tabelanın üzerinde bekleyerek yardım isteyen kadın, bir süre sonra bulunduğu yerden düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İmdat polis yok mu diye feryat etmişti: Tabeladan düşen kadın hastanelik oldu

'İMDAT POLİS YOK MU' DİYE BAĞIRDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Deniz Ece Y.’nin tabelanın üzerinde durarak tutunmaya çalıştığı anlar görülüyor. Kadının 'İmdat', 'Polis yok mu' diye bağırarak yardım istediği anlar da görüntülerde yer alıyor. Kadının düştüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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İmdat polis yok mu diye feryat etmişti: Tabeladan düşen kadın hastanelik oldu

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bileğinin kırıldığı belirlenen Deniz Ece Y., bilinci açık halde ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin bilgisine başvurduğu Hakan B. ve M.F.K., Deniz Ece Y. ile 2 gündür otelde birlikte kaldıklarını söyledi.

İmdat polis yok mu diye feryat etmişti: Tabeladan düşen kadın hastanelik oldu

İki kişi, kadının saat 15.00 sıralarında kendi imkanlarıyla pencereden tabelanın üzerine çıktığını, bir süre sonra kendisini aşağı bıraktığını ifade etti. Diğer yandan Deniz Ece Y.’nin 1, Hakan B.’nin 9 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#İstanbul Kaza#Taksim Kaza#Otel Kazası

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