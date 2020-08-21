İmdat Ersoy kimdir nereli kaç yaşında?
İmdar Ersoy, Askeri Fabrikalar Müdürlüğü'ne atanmasının ardından kariyeri ve biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Almanya'da dünyaya gelen ve ardından Türkiye'de eğitimine devam eden İmdat Ersoy, kamuda müfettiş yardımcısı olarak görev almıştır. Peki, Ticaret Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunan İmdat Ersoy kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, İmdat Ersoy hakkında bazı bilgiler
İmdat Ersoy, 1973 yılında Almanya’da doğdu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına 1997 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Aynı Bakanlıkta sırasıyla Müfettiş, Başmüfettiş ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2006-2007 yılları arasında A.B.D.’de Elektronik Ticaret Hukuku alanında incelemelerde bulundu. 2008-2011 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı. 28.11.2011 tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na Kurul üyesi olarak atandı.
Evli 2 çocuk babası. İngilizce ve Almanca bilmektedir.
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