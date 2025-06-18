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İmdadına itfaiye ekipleri yetişti! Osmaniye’de refüj demiri içinde sıkışan yavru kedi kurtarıldı

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#Osmaniye#Refüj#Yavru Kedi
İmdadına itfaiye ekipleri yetişti Osmaniye’de refüj demiri içinde sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 10:17

Osmaniye’de alt geçitteki refüj demirinin içinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

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Devlet Bahçeli Meydanı Alt Geçidinde kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri profil demir borunun içinde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için güvenlik tedbiri alarak çalışma başlattı. Yavru kedinin sıkıştığı borunun uç kısımlarında bulunan çelik halatlar, itfaiye ekipleri tarafından demir makasıyla kesildi. Titizlikle yürütülen çalışma sonucu yavru kedi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk kontrolleri yapılan minik kedi, tedavi ve bakımı yapılmak üzere Osmaniye Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

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#Osmaniye#Refüj#Yavru Kedi

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