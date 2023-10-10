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İmdadına gelen polis memurunu şehit etti

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#Muhammet Berke Çorak#Cihat Ermiş#Büyükçekmece
İmdadına gelen polis memurunu şehit etti
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 07:00

Muhammet Berke Çorak, evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polislerden telefonla yardım istedi. İhbara giden polis memuru Cihat Ermiş, Çorak tarafından tabancayla vurularak şehit edildi.

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İSTANBUL Büyükçekmece’de polise, dün 02.30 sıralarında motosikletli 2 kişinin sokakta havaya ateş açtığı ihbarı yapıldı. Polisler araştırma yaparken, ihbarda bulunan kişi tekrar arayıp evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek yardım istedi.

SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Polisler kurşun isabet ettiği söylenen ihbarın yapıldığı daireye gitti. Kapı ziline basan polislere kapı açılmadı. Ekipler bunun üzerine ihbarı yapan kişinin telefonunu aradı. Telefona yanıt alınamadı. Polisler bunun üzerine kapıyı açarak içeri girmek istedi. Bu sırada içeriden kapıdaki polislere silahla ateş açıldı. Açılan ateşte polis memuru Cihat Ermiş, göğsünden vurularak ağır yaralandı. Cihat Ermiş, hastaneye götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olay yerine takviye ekipler çağırılarak evde bulunan saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Adının Muhammet Berke Çorak (20) olduğu belirlenen şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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İmdadına gelen polis memurunu şehit etti

İhbara konu olan olayla ilgili de 9 şüpheli gözaltına alındı.

‘DÜŞMANLARIM SANDIM’

Çorak, sorgusunda, “Benim düşmanlarım var. Evimin duvarlarına kurşun isabet edince düşmanlarım tarafından saldırıya uğradığımı düşündüm. Bu nedenle kapıyı açmaya çalışan kişilere ateş ettim” dedi. Çorak’ın taksirle yaralama, uyuşturucudan 12, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefetten 5, kasten yaralamadan 8, hırsızlıktan 3, tehdit, motosiklet hırsızlığı ve yağmanın da arasında bulunduğu 32 suç kaydı olduğu belirtildi. Çorak’ın bundan 6 yıl önce 14 yaşındayken evden hırsızlık suçunu işleyerek ilk suçunu işlediği tespit edildi. Ayrıca evde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda Skunk adı verilen uyuşturucu bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Berke Çorak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmdadına gelen polis memurunu şehit etti

Evli ve 2 yaşında bir erkek çocuk babası olan şehit Cihat Ermiş için Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi. Ermiş’in cenazesi memleketi olan Ankara’ya gönderildi.

 

 

 

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#Muhammet Berke Çorak#Cihat Ermiş#Büyükçekmece

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