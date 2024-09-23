İmbat Operasyonu'nda 5 tahliye daha

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ’çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Ocak’ta Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 27 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 23’ü sorgularının ardından İzmir Adliyesi’ne sevk edilmişti. Bu kişilerden Şükrü Çelikyürek, Turan Yalçın, Şentürk Aktaş, Birol Bafra, Nuh Aslan, Hüseyin Bülbül, Ali Osman Yılmaz, Burhan Kandemir, İzzet Çırakoğlu, Muzaffer Emre Sakarya, Mustafa Ali Altaş, Muhammet Tayfur Uzun ve Mahmut Can Bayoğlu tutuklandı.

Operasyonda avukatı ile birklikte emniyeti gidip teslim olan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın bacanağı Cemalettin Haberdar daha sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra teslim olan Limanlar Dairesi Başkanı Muhsin Yılmaz da tutuklandı. Tutuklu sayısı 15’e yükseldi.

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Tutuklu bulunan 15 sanığın avukatının geçtiğimiz hafta tahliye taleplerinii değerlendiren Nöbetçi 5’nci Sulh Ceza Mahkemesi, sanıklardan aralarında Limanlar Dairesi Başkanı Muhsin Yılmaz’ın da bulunduğu Birol Bafra, Turan Yalçın, Mahmut Can Bayoğlu, Muzaffer Emre Sakarya ve Muhammet Tayfur Uzun’u yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti. Mahkeme 8 kişinin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Tutuklu kalan 8 sanık için avukatları bir üst mahkeme olan 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti. İtirazları değerlendiren 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklardan Hüseyin Bülbül, Şükrü Çelikyürek, Ali Osman Yılmaz, Mustafa Ali Altaş ve İzzet Çırakoğlu’nu da tahliye etti. Operasyon kapsamında Şentürk Aktaş, Nuh Aslan ve Burhan Kandemir tutuklu kaldı.

Operasyonu yapan savcı ve emniyet mensupları başka yerlere tayin edilmişti.