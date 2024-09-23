İmbat Operasyonu’nda 7 tahliye

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ’Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Ocak’ta Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 23’ü sorgularının ardından İzmir Adliyesi’ne sevk edildi. Bu kişilerden Şükrü Çelikyürek, Turan Yalçın, Şentürk Aktaş, Birol Bafra, Nuh Aslan, Hüseyin Bülbül, Ali Osman Yılmaz, Burhan Kandemir, İzzet Çırakoğlu, Muzaffer Emre Sakarya, Mustafa Ali Altaş, Muhammet Tayfur Uzun ve Mahmut Can Bayoğlu tutuklandı. Operasyonda yakalanamayan, iki gün sonra avukatıyla Emniyet’e giderek teslim olan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın bacanağı Cemalettin Haberdar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Daha sonra teslim olan Limanlar Dairesi Başkanı Muhsin Yılmaz da tutuklanınca tutuklu sayısı 15’e yükseldi.

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Tutuklu 15 sanığın avukatının tahliye taleplerini değerlendiren nöbetçi 5’inci Sulh Ceza Mahkemesi, sanıklardan aralarında Limanlar Dairesi Başkanı Muhsin Yılmaz, Birol Bafra, Turan Yalçın, Mahmut Can Bayoğlu, Muzaffer Emre Sakarya ve Muhammet Tayfur Uzun’u yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer 8 kişinin tutukluluklarının devamına karar verdi.

Operasyonun ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Vekili, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, İzmir Emniyet Müdürü, operasyonu gerçekleştiren polis müdür ve şeflerinin tamamı görevden alınmış, bazıları pasif göreve, bazıları da başka illere atanmıştı.