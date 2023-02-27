Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İmar affına anayasal engel

Güncelleme Tarihi:

#İmar Affı#Adalet Bakanlığı#Anayasal Engel
İmar affına anayasal engel
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 07:00

Deprem felaketinin ardından sıkça gündeme gelen imar affına anayasal engel getirilmesi için taslak çalışması yapılıyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’na konulacak özel bir maddeyle, deprem ve salgın döneminde kiralar ile ürünlerde fahiş fiyat artırımına gidenlere 2 yıldan az olmamak üzere hapis ve çok ağır para cezası da planlanıyor.

Haberin Devamı

Adalet Bakanlığı’nca, Anayasa’da imar suçlarının affedilmeyecek suçlar arasına alınması konusunda taslak çalışma yürütülüyor. Bakanlık tarafından mevzuatın gözden geçirilmesi, imar suçlarında düzenleme ve deprem fırsatçılarına dönük yeni önlemler alınması ile ilgili de çalışma yürütülüyor.

Gözden Kaçmasın

2022 yılında mikserlerden alınan numuneler incelendi... İstanbul’da kötü beton oranı yüzde 402022 yılında mikserlerden alınan numuneler incelendi... İstanbul’da kötü beton oranı yüzde 40Haberi görüntüle

Türk Ceza Kanunu’na (TCK) ise deprem ve salgın dönemlerine ilişkin özel bir madde eklenecek. Buna göre deprem ve salgın dönemlerinde, kiralarda haksız ve gayri hukuki şekilde fahiş artışı yapanlara, mal ve ürün fiyatları ile mal taşıma ve nakliye hizmetlerinde artış yapanlara 2 yıldan az olmamak üzere hapis cezası getirilmesi ve çok ağır para cezası verilmesi öngörülüyor.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçen hafta CNN Türk’te Gece Görüşü Programı’nda, “İmar suçları Anayasa’daki affedilemeyecek suçlar arasına alınsın” demişti. Bu konuda bütün partilerin uzlaşarak, anayasa değişikliği yapılması çağrısında bulunmuştu. Bozdağ’ın bu açıklamasının ardından gözler bu taslak çalışmaya çevrildi. Anayasa’nın 169. Maddesi’ndeki orman suçlarının affedilemeyeceği düzenlemesine bir ek yapılması üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Felaketin tam göbeğinde çadır satmak da nedirFelaketin tam göbeğinde çadır satmak da nedir?Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Felaketi önlemek mümkünFelaketi önlemek mümkünHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İmar Affı#Adalet Bakanlığı#Anayasal Engel

BAKMADAN GEÇME!

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşının yarattığı 8 etki

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı 8 etki

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

Depremin hasarını azaltmak için bu önlemleri mutlaka alın! İç mekanların yerleşimi de binanın sağlamlığı kadar önemli...

#Deprem
Hangi çatlaklar tehlikeli Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

Hangi çatlaklar tehlikeli? Bitişik yapılar sağlamlığı etkiler mi? Bina güvenliği ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

#Kahramanmaraş Depremi