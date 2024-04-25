İmamoğlu'nun yargılandığı dava 31 Mayıs'a ertelendi

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Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatları ile davaya müdahil olan İçişleri Bakanlığının avukatı ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. Duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun celse arasında ifade verdiği belirtilirken Sayıştay Denetçileri tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun da dava dosyasına geldiğini öğrenildi.

Mahkeme, savcılığın bilirkişi raporuna itirazının, İçişleri Bakanlığı avukatının da gelecek celse rapora karşı beyanının alınmasının ardından değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILDI

Süreçle ilgili açıklama yapan Avukat Kemal Polat, “Davaya konu olan eylemin, suç teşkil etmediği ve İçişleri Bakanı'nın bu konudaki soruşturma izninin iptal edildiği bir Danıştay kararı var. Bu Danıştay kararına rağmen soruşturma aşamasında, savcılık bir muhasebeciye bilirkişi incelemesi yaptırmış. Bu muhasebeci bilirkişi incelemesi sırasında, sayın başkanın eylemlerini gözetim ve denetim görevini yerine getirmediğinden bahisle, ihmali bir eylem olduğundan ilginçtir ihaleye fesat fesat karıştırma kapsamında değerlendiren bir rapor sunmuştur. Bu rapor içerisinde, gerçeklikle alakalı olmayan, özellikle bir örnek verecek olursam iç denetçi olmamasına rağmen o dönemde Beylikdüzü Belediyesi'nde, iç denetçinin raporuna ve yazılı bildirimine rağmen bu ihaleyi iptal etmediğini ileri sürebilmiştir. Bu denli soruşturma aşamasında cüretkar bir bilirkişi raporu vardır. Danıştay'ın kaldırma kararına ve bilirkişi raporunda dahi ihaleye fesat karıştırma kapsamında bir sorumluluk olduğunun ileri sürülmemesine rağmen, açılan ve devam eden, hatta belki de bugün itibarıyla durmuş olması gereken bir yargılamaya maalesef devam ederek, bugüne kadar geldik. Ancak Sayıştay'ın emekli üç tane denetçisi tarafından düzenlenen ve denetime elverişli detaylı bir raporun varlığına rağmen, iddia makamı bugün gördük ki, bu raporu lehe olduğu için ve gerçekleri ortaya koyduğu için kabul etmeyerek kanaat belirtici bir rapor olarak gördüğünü ileri sürebilmiş ve itiraz etmiştir. İddia makamının buradaki tavrını merak ediyorum, aleyhe rapor gelene kadar itirazlarını ileri sürülecek mi? Kabul etmek mümkün değil. İtirazlarımızı yaptık. Sayın mahkeme bir dahaki celse bu konudaki iddia makamına itirazlarını değerlendirecektir" dedi.