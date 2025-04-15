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İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz reddedildi

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#İBB#Tutukluluk#İtiraz
İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz reddedildi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

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İmamoğlu, ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ iddialarıyla yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart 2025’te gözaltına alınmıştı. Sevk edildiği nöbetçi hâkimlikteki sorgusunun ardından ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 23 Mart 2025’te tutuklanmıştı. İmamoğlu, ‘terör’ iddiasıyla yürütülen soruşturmada ise serbest bırakılmıştı. Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen İmamoğlu’nun avukatları geçtiğimiz günlerde mahkemeye sundukları dilekçe ile tutuklama kararına itiraz etmişti. Dilekçeyi inceleyen nöbetçi asliye ceza mahkemesi, İmamoğlu’nun avukatları tarafından tutuklama kararına yapılan itirazı reddetti.

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#İBB#Tutukluluk#İtiraz

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