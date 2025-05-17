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İmamoğlu’nun tutukluluğuna devam kararı

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#İBB#İmamoğlu#Tutukluluk
İmamoğlu’nun tutukluluğuna devam kararı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart 2025’te tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğer şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleşti.

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Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki aylık tutukluluk incelemesine Ekrem İmamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayacağına dair dilekçe sundu. Diğer şüpheliler ise SEGBİS ile bağlanarak tahliyelerini talep etti.

Hâkimlik, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un arasında bulunduğu 31 kişi hakkında üzerlerine atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı, delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, tanıklar ve mağdurlar üzerinde baskı yapma ihtimalleri olduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

 

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#İBB#İmamoğlu#Tutukluluk

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