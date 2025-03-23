İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından duruşma salonundan çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu, kararın ardından değerlendirmede bulundu.

Özgür Özel, "Biraz önce, 16 milyon İstanbullunun üst üste üç kez bu kenti yönetsin diye seçtiği Sayın Ekrem İmamoğlu, tek suçu Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek olduğu için ve bir sonraki seçime girdiğimde de kazanacağı için tutuklandı. Ama iki tane kumpasla karşı karşıyayız. Bunlardan biri 'terör' iddiasıydı. Orada tutuklanma talebi reddedildi, adli kontrol dahi yok. Ama diğer dosyadan yani 'İmamoğlu suç örgütü' olarak tarif ettikleri dosyadan tutuklanmasına karar verdi. İstanbul Büyükşehir yönetme idaresine bir kayyum ataması ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemlidir. Ama başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar, hukuki itirazlar olduğu gibi toplumsal itirazlar olacaktır. 4 gündür Ekrem İmamoğlu için yollara, sokaklara, meydanlara dökülen, bugün Türkiye'nin dört bir yanında kilometrelerce kuyrukta bekleyen insanların bu sevgisi ve güveni hoşuna değildir. Halka rağmen kimseye kumpas kurup ona oyun dışına itemezsiniz. Görevini, sorumluluklarını elinden alamazsınız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla olacak. Belediye meclisinden bir üye seçilecek. Ekrem Başkan suçsuzluğu ispatlanana ya da tutukluluğu ortadan kalkana kadar bu vekalet görevi sürecek, sonra görevinin başına dönecek. Ancak bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen uzun kuyruklar, tekerlekli sandalyeyle oraya koşturanlar, iki bastonla iki büklüm emekleyerek merdiven çıkanların görüntüsü bu ülkede kimin geldiğini, kimin gittiğini gösteriyor" dedi.

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'O SANDIKTAN ENİNDE SONUNDA EKREM İMAMOĞLU ÇIKACAK'

Özel, "Ekrem Başkan son derece morali yüksek bir şekilde, bu kurulan kumpasın kimin tarafından kurulduğu, en tepede ve bu binanın tepesindeki tarafından nasıl yönetildiğini biliyor. Aşama aşama biliyoruz. Alıp da saldıkları adamı suçüstü yapınca getirip göstermelik tutuklama yapacak kadar acizler. Bugün adli kontrol diye kendileri servis edip daha sonra tutuklu olduğu için ona gerek yok diye yazacak kadar acizler. Ama bu ülkedeki insanlar kimi cumhurbaşkanı yapacaklarına bir başkasının karar verebileceği kadar aciz değiller. Bu millet her şeyi verir, vergi verir, devlet için can verir ama sandığını vermez. O sandıktan eninde sonunda Ekrem İmamoğlu çıkacak. Bunu asla değiştiremeyecekler" ifadelerini kullandı.

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'BİZ YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Dilek İmamoğlu ise, "Haksız, hukuksuz yere alınan kararların hiçbir hukuki tarafı yoktur. Bütün alınan kararlar siyasidir. Biz yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.