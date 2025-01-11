İmamoğlu’nun Şam ziyareti iptal

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İmamoğlu, dün gazetecilerin, Suriye ziyaretine ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu, Ekrem İmamoğlu olarak kişisel anlamda bir ziyaret değil. TBB ve İBB adına, Şam’a heyetlerin gideceğini ifade etmiştim. Bu yönüyle de ciddi bir teknik ve bürokratik bir heyetimiz hazırlık yaptı ve Dışişleri Bakanlığı’yla da temas kurarak, gitme niyetimizi de beyan ettik. Şam Valiliği’yle de temas kuruldu.

Pazar günü saat 14.00’e, Şam’da, Şam Valisi tarafından randevu verildi. Ama ne yazık ki, bu randevu teyidinden sadece 6 saat sonra Şam Valiliği, yazılı olarak, ‘TBB heyetiyle görüşme, Sayın Erdoğan’ın ziyareti sonrasına ertelendi’ diyerek, randevuyu iptal etti. Bu iptal, çok vahim bir tavırdır, duruştur. Şam’a biz bugün iş makineleri yollasak, Halep’e ya da Lazkiye’ye destek olsak, kimi rahatsız edecek?”