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İmamoğlu'nun 'Sahte diploma' davasında 5’inci duruşma

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#Ekrem İmamoğlu#Sahte Diploma#Resmi Belgede Sahtecilik
İmamoğlunun Sahte diploma davasında 5’inci duruşma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 09:44

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 5’inci kez hakim karşısına çıkıyor.

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Duruşma İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no’lu duruşma salonunda görülecek. Geçtiğimiz celse İdare Mahkemesi’nin gerekçeli kararının kesinleşmesinin beklenilmesine karar verilmişti. 

 

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#Ekrem İmamoğlu#Sahte Diploma#Resmi Belgede Sahtecilik

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