İmamoğlu’nun sahte diploma davası… 3 saatlik savunma

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Kıbrıs’ta okuduğu üniversiteden İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin “usulsüz” olduğu öne sürülmüştü. İmamoğlu dahil 28 kişinin lisans diploması iptal edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu hakkında, “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2.5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” talebiyle dava açılmıştı.

ÖZEL DE İZLEDİ

Davanın ilk duruşması dün Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu’ndaki duruşma salonunda yapıldı. İstanbul 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu İmamoğlu ve avukatları katıldı. İmamoğlu’nun savunmasını yapması talebi üzerine “Yolsuzluk” soruşturmasında, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçundan tutuklanan avukatı Mehmet Pehlivan da duruşmaya SEGBİS bağlantısıyla katıldı. Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, CHP’li milletvekilleri, partililer de izledi. İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne birlikte geçiş yaptığı arkadaşları ve Kıbrıs’ta okuduğu arkadaşları da destek için geldi.

YÜKSEK LİSANS MEZUNUYUM

Kimlik tespitinde eğitim durumu sorulan Ekrem İmamoğlu “Yüksek lisans” diye yanıt verdi. Aylık gelirinin 220 bin TL olduğunu söyleyen İmamoğlu’na sabıkası olup olmadığı soruldu. İmamoğlu bu soruya da “Allah’a şükür yok” diye cevap verdi.

Hâkimin iddianameyi özetlediği esnada araya giren İmamoğlu, “Şu ana kadar okuduğunuz şeylerin hiçbirisinin benle alakası yok” dedi. Bunun üzerine hâkim, “Savunmanızda bunları anlatacaksınız zaten. Bunlar iddianameyi yazan savcının isnatları” diye konuştu. Savunmasında kullandığı belgeleri büyük panolara bastıran İmamoğlu, “Güzel anacığımın ak sütüyle aldığım diplomam iptal edildi” dedi.

20 EKİM’E ERTELENDİ

Diplomanın iptalinden sonra ilk kez konuştuğunu anlatan İmamoğlu, “Şu iddianamede, KKTC Devleti’ne hakaret var. Diploma iptal edilsin diye neredeyse KKTC’nin varlığını inkâr edecekler” dedi. Mahkeme, diploması iptal edilen İmamoğlu’nun, İdare Mahkemesi’ne açtığı iptal dosyasının incelenmek üzere gönderilmesi için yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma 20 Ekim 2025 saat 11.00’a ertelendi.

7 ÖĞRENCİYE TAHLİYE

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 100’üncü gününde Saraçhane’de düzenlenen mitinge katılan ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla tutuklu yargılanan 7 öğrenci, tahliye edildi. İstanbul 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tahliye edilen 7 öğrenci hakkında yurtdışı çıkış yasağı konuldu.