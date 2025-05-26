İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın ifadesi ortaya çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesine ulaşıldı.

Herhangi bir suç işlediğini düşünmediği için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini, bildiklerini samimiyetle anlatacağını ifade eden Akın, 1993'te Ağrı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde göreve başladığını ve 1996'ya kadar burada çalıştığını söyledi.

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Akın, 1996'da 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in yakın koruma ekibinde görevlendirilmek üzere Marmaris'teki özel harekat grup amirliğine tayin olduğunu belirterek, 1999'da Berlin Başkonsolosluğunda güvenlik ateşesi olarak 2002'ye kadar çalıştığını anlattı.

İstanbul Koruma Şube Müdürlüğünde 2004'te çalışmaya başladığını, 2012'de de emekli olduğunu dile getiren Akın, aynı yıl iş insanı Vahap Küçük'ün yakın koruma görevini yaptığını, 2014'te ise İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde yakın koruması olarak çalışmaya başladığını kaydetti.

Akın, halen aynı görevi İBB Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde memur kadrosunda sürdürdüğünü ifade ederek, İBB iştirak şirketlerinden Boğaziçi AŞ'de yönetim kurulu üyeliği olduğunu söyledi.

"MUSTAFA AKIN, BAŞKANLIK KONUTUNUN KAMERA KAYIT CİHAZINI SÖKMEMİ SÖYLEDİ"

Akın'a, İmamoğlu'nun resmi konutundaki kameraları söken şüpheli Davut Bildik'in "21 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, bana başkanlık konutunun kamera kayıt cihazını sökmemi ve gelip alacak kişilere teslim etmemi söyledi." şeklindeki ifadesi okunarak, kayıt cihazlarının neden söküldüğü, talimatı kendisinin mi verdiği ve cihazların neden kullanılamaz halde olduğu soruldu.

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Şüpheli Akın, 21 Mart akşamı başkanlık resmi konutunun taşınması kararı alındığını, buradaki demirbaş eşyaların belirlenerek ilgili birimlere teslim edilmek üzere kayıtlarının araştırıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Konuştuğumuz arkadaşların biri de Davut Bildik'tir. Davut Bildik isimli şahıs, kamera kayıt ve cihazlarının kontrol ve arızalarının giderilmesinde yetkilidir. Davut Bey ile uygun zamanda artık konutta bir kayıt cihazına taşınma dolayısıyla ihtiyaç kalmayacağından dolayı ilgili birime teslim edilmesi konusunda konuştuk. Burada hiçbir arkadaşımıza kesinlikle hiçbir talimat yoktur. Bu tamamen standart lojistik taşınmanın gerektirdiği bir uygulamadır. Nitekim sayın başkanın özel eşyaları ve ailenin özel eşyaları taşınacağı için aile mahremiyetinin korunması adı altında cihazın uygun şekilde sökülüp ilgili birime teslim edilmesi konuşulmuştur. Burada herhangi bir bilgi belge saklama ve yok etme gibi bir gaye kesinlikle yoktur ve kabul edilemez."

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Şüpheli Mustafa Akın, ifadesinde şunları anlattı:

"Zaten mahalli karakoldan 19 Mart sabahı ile ilgili kamera kayıt ve bilgileri, İBB Güvenlik Müdürlüğümüz aracılığıyla ilgili karakol amirliğine tutanak ile teslim edilmişti. Kaldı ki Davut Bey ile konuşmamızdan sonra cihazı ne zaman söktüğünü ve ne zaman İSBAK'tan gelen görevlilere teslim ettiğini sormadım bile çünkü arkadaşlarımız görevlerini layıkıyla yapan kişiler olduğundan dolayı sormadım. Cihazların İSBAK'a teslim edilmesi sürecinde, sonrası ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Ayrıca teknik konulardan da çok fazla anlamam. Cihazların neden kullanılamaz halde olduğu hakkında ve içerisinden cihazın çalışmasını sağlayan parçaların tahrip edildiği hakkında hiçbir bilgim yoktur. Bu kısımlara ben dahil değilim benim görev tanımına girmiyor ayrıca sayın başkanım ikametinde bir kayıt cihazının bulundurulması ve kayıt altına alınması da zorunlu değildir."

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"KASIMPAŞA'DA POLİS VAR ŞU ANDA. ORASI OLMAZ"

Akın'a sorgusunda, tutuklu şüpheli İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'in ifadesi okundu.

Buna göre Özgüner ifadesinde, 26 Nisan'da Özel Güvenlik Amiri Mustafa Akın'ın kendisini arayarak başkanlık konutundan sökülmüş bir kamera kayıt cihazı olduğunu ve bunu nereye teslim etmeleri gerektiğini sorduğunu söyledi.

Özgüner, Kasımpaşa'daki Elektronik Sistem Müdürlüğüne veya İSBAK'a bırakılması gerektiğini söylemesi üzerine Akın'ın kendisine, "Kasımpaşa'da polis var şu anda. Orası olmaz. Sen bu cihazı aldır İSBAK'a teslim etsinler." şeklinde yönlendirmede bulunduğunu belirtti.

Bu beyanlar doğrultusunda Akın'a, "Konuttaki kamera kayıtlarının sökülmesinin sebebi nedir?", "'Kasımpaşa'da polis var şu anda. Orası olmaz.' demenizin sebebi nedir?", "Kamera kayıt cihazının boş olmasının sebebi nedir?" ve "Bu talimatı size kim verdi?" soruları yöneltildi.

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Bunun üzerine Akın, "Ben, 'Kasımpaşa'da polis var şu anda. Orası olmaz.' şeklinde bir cümle kurmadım. Sadece Erol beye daha evvelden teslim edilen cihazın, gelen polis arkadaşlara yardımcı olabilmek amacıyla nerede olabileceğini sordum. Cihazın teslim edildikten sonra boş olup olmadığına dair herhangi bir bilgim yoktur." cevabını verdi.

Akın, Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı otele 12 Ekim 2024'te gelen 34 EEC 632 plakalı aracı ve elinde valizle otele giren erkeği tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Bahse konu aracın İBB'de görev yapan, sayın başkanın öncü görevini yapmakta olan koruma arkadaşların kullandıkları araçlardan olduğunu tahmin ediyorum. Valizi taşıyan koruma arkadaşın Çağlar Türkmen (tutuklu şüpheli) olduğunu tahmin ediyorum çünkü görüntüden net olarak anlaşılamamaktadır. Bu valizlerin içerisinde Terörle Mücadele Kanunu'na göre özel koruma kararı bulunan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yapacağı mekanlarda herhangi bir saldırıya karşı önlem almak suretiyle kullanılan jammer cihazı mevcuttur."

İmamoğlu'nun konvoyunun 12 Ekim 2024'te mal kabul girişinden otele giriş yapmasıyla ilgili soruya Akın, "Sayın başkan otelde asma kattaki toplantı salonlarından birini ya da giriş katındaki toplantı salonlarını kullanmaktadır. Bizim görevimiz sayın başkanın korumasını sağlamaktır. Toplantıların içeriği ya da toplantılara katılan kişilerle ilgili çok fazla bilgi sahibi de olamayız. Görüntünün net olmaması nedeniyle yanındakilerin kim olduğunu tanıyamadım." yanıtını verdi.

Akın, otele ait güvenlik kamera kayıtları gösterilerek, valizlerin, İmamoğlu'nun toplantılarının ve güvenlik kameralarının bantlanmasının sorulmasıyla ilgili, "Bu soruların hepsine yukarıdaki sorularda detaylı cevap vermiştim." dedi.

AKIN'A ŞÜPHELİLERLE OLAN HTS VE BAZ KAYITLARI SORULDU

Sorgusunda Akın'a, soruşturmanın bazı şüphelileriyle olan HTS kayıtları soruldu.

Akın, "Sayın başkanla yakın çalışmam nedeniyle herkes beni arayabilmektedir. Günde 100 yakın telefon görüşmesi yapmaktayım. Bazen aynı kişiler 10 defa aramaktadır. Kamusal görev yapmamdan dolayı, müsait olduğumda bu telefonların tamamına cevap verir, ilgili yerlere yönlendirmesini yaparım. Dolayısıyla görüşmelerimiz tamamen iş ilişkisi içerisindedir." ifadelerini kullandı.

Akın, şüpheli Adem Soytekin'le 237, şüpheli Ertan Yıldız'la 637, şüpheli Fatih Keleş'e 709, şüpheli Hüseyin Köksal'la 223, Seza Büyükçulha ile 199 ve şüpheli Tuncay Yılmaz'la 417 kez ortak baz kaydı vermesinin sorulmasının ardından, "Sayın başkanla beraber çalışıyorum. Gün içerisinde İstanbul'un birçok noktasında bulunuyoruz. Başkan, başkanın arkadaşları ve İBB çalışanlarıyla aynı noktada bulunmam kadar doğal bir şey yoktur." beyanında bulundu.