İmamoğlu’nun konutunda kameraları söken İBB personeli tutuklandı

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Ekrem İmamoğlu’nun Rumeli Hisarı’nda bulunan resmi konutundaki güvenlik kameraları kayıtlarının olduğu hard diskleri sökerek, İBB’nin deposuna götürdüğü tespit edilen teknik personel Davut Bildik tutuklandı. Bildik savcılığa verdiği ifadesinde İBB iştiraki İSPER A.Ş.’nin personeli olduğunu belirterek, “Güvenlik müdürlüğüne geçici yetkili büro personeli olarak atandım. 21 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın bana başkanlık konutunun kamera kayıt cihazını sökmemi ve gelip alacak kişilere teslim etmemi söyledi. Öğleden önce konuta gidip cihazı söktüm, öğle sıralarında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline teslim ettim. Cihazı teslim ettiğimde cihaz eksiksiz, sağlam ve çalışır haldeydi. Teslim ettiğim kişiyi hatırlamasam da İSBAK A.Ş’nin aracını kullanmaları sebebiyle İSBAK personeli olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 10-12 gün kadar önce Mali Şube polisleri benimle irtibata geçti ve cihazın nerede olduğunu sordular. Ben kullanmış olduğum ilaçların etkisiyle Kasımpaşa’da bulunan İBB Elektronik Sistemler Müdürlüğü’ne bıraktığımı söyledim. Ancak ertesi gün olayın doğrusunu polis memurlarına söyleyerek cihazların bulunmasını sağladım” diye konuştu.

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Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Davut Bildik, ‘suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.