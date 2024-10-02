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İmamoğlu’nun 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla yargılandığı davada duruşma 20 Kasım'a ertelendi

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#Ekrem İmamoğlu#Dava#Duruşma
İmamoğlu’nun ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yargılandığı davada duruşma 20 Kasıma ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 16:18

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla açılan davada duruşma 20 Kasım'a ertelendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde, ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Büyükçekmece Adliyesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklardan Hasan Çetin hazır bulunurken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Hukuk İşleri Başkanı Gül Çiftçi, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda CHP’li belediye başkanı da destek amacıyla duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma 20 Kasım’a ertelendi.

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#Ekrem İmamoğlu#Dava#Duruşma

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