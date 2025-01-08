İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma' davası 11 Nisan'a ertelendi

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İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 6 kişi ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yargılandığı davanın görülmesine bugün devam edildi. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma öncesinde çok sayıda CHP'li İmamoğlu'na destek vermek amacıyla adliye önüne geldi. Duruşmaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıklar katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Ayrıca CHP Genel Başkanvekili Gökhan Günaydın ile parti genel merkezinden çok sayıda isim de izleyici olarak salonda yer aldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından savcıdan esas hakkındaki mütalaası soruldu. Dosyada adı geçen sanıkların bazılarının başka bir dosyada da sanık olarak yer aldığını belirten duruşma savcısı, bu dosya ile bağlantısı olabileceği düşüncesiyle dosyanın kendisine tebliğ edilmesini isteyerek mütalaa için ek süre talep etti. Duruşma, 11 Nisan’a ertelendi.

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‘DAVA İLE HERHANGİ İRTİBATI OLMAYAN BİR DOSYAYI GEREKÇE GÖSTERİLDİ’

Duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Bir Ekrem İmamoğlu duruşmasından daha çıktık. Artık bu Türkiye'nin bir klasiği haline geldi. Her duruşmada, 'Biz Türkiye'de hakimlerin varlığına, adaletin varlığına inanmak istiyoruz' demek istiyoruz. Ancak her seferinde bütün bu umudumuzu ortadan kaldıran başka örneklere, başka olgulara tanıklık etmekten çok büyük üzüntü duyuyoruz. Bu dava 2015 yılında yapılmış bir ihaleye dayandırılmaya çalışılıyor. Danıştay’ın soruşturma izni vermemesine rağmen iddianame, ihaleden tam 7 yıl sonra, 2022 yılında düzenlendi. Bugün itibariyle 8'inci duruşmasını gördük. Bu duruşmalarda verilen bilirkişi heyetleri kamu zararı olmadığını ve dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun süreçlerde herhangi bir dahlinin olmadığını açık bir şekilde ortaya koydu. Aslında açılmaması gereken bu dava 5'inci duruşma itibariyle de sonuçlanmıştı. Şu anda bu davanın savcılığını yapmakta olan kişi, 2 Ekim tarihinde hazır olmadığı gerekçesiyle mütalaa vermedi. Duruşma 20 Kasım’a ertelendi. Bu kez aynı savcı 20 Kasım'da bir rapor almak suretiyle davaya girmedi. Yerine gelen savcı, hazır olmadığı için mütalaa vermedi. 20 Kasım'dan 8 Ocak’a ertelendi, bugüne gelindi. Bugün söz konusu dava ve dosya ile herhangi bir hukuki ve fiili irtibatı olmayan bir dosyayı gerekçe göstererek, savcı bu iki dosyanın birleştirilmesi gerektiğini ifade etti" dedi.

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‘BUNLAR ADLİYENİN OLAĞAN İŞLERİ DEĞİLDİR’

Savcılık makamına 4'üncü kez süre verildiğini belirten Günaydın, “Oysa bu dosya ve diğer dosya yıllardır beraber bu mahkemede görülüyor. Düşünün ki aynı savcı 3, 4, 5’inci duruşmalarda bu birleştirmeyi talep etmiyor. En son mütalaa vermesi gereken ve daha evvel iki kere mütalaa vermediği davanın duruşmasının, bu kez üçüncüsünde yine mütalaa vermeyerek 2 birbiriyle hiçbir irtibatı olmayan dosyanın birleştirilmesini talep ediyor. Bu duruşma 11 Nisan'a ertelendi. Yani Büyükçekmece Adliyesi’nde demek ki o kadar büyük bir yoğunluk var ki; savcı mütalaa vermediği gibi bu mütalaayı hazırlaması için kendisine 2 gün, 3 gün, 5 gün, bir hafta süre verilmiyor. 3 aydan daha fazla süre veriliyor ki, sözü edilen savcının duruşmayı ertelemesi ve keyfiyete bırakması durumu bu kez de mahkeme kararı ile 11 Nisan'a terk edilmiş oluyor. Biz size diyoruz ki, 'Mütalaanızı verin, kararınızı verin'. Bir mahkemenin savcısı mütalaa vermiyor, o mahkemenin hakimi de savcı mütalaa vermediği için, savcıya 4. kez mühlet veriyor. Bunlar adliyenin olağan işleri değildir" ifadelerini kullandı.

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‘HAKKI HUKUKU TESLİM ALARAK BERAATI ALIP AYRILACAĞIZ’

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, “Bugün burada bir tiyatro oyununun 8'inci perdesini izledik, 9'uncu belki 10'uncu perdeyi de yine birlikte izleyeceğiz. Çünkü geldiğimiz aşamada Sayın Günaydın’ın hukuki evrelerini anlattığı bu aşamada, dosyanın artık karara çıkmasını beklediğimiz bugün, dosya yine hukuksal olarak hiçbir gerekçe olmayan sudan sebeplerle diyebileceğimiz şekilde duruşması ertelendi. Hem de 4 ay sonraya ertelendi. Yargı, Sayın Günaydın'ın da söylediği gibi, siyasetin aracı haline getirilmiş durumda. Ancak bilinmelidir ki, 16 milyon İstanbullu’nun gönlünde taht kuran Ekrem İmamoğlu, bu yargı taciziyle o tahttan indirilemeyecektir. Dolayısıyla 2 seçim döneminde 3 kez seçilen Sayın İmamoğlu, bilinsin ki bu yargı tacizine boyun eğmeyecek ve biz buradan hakkı hukuku teslim alarak beraatı alıp ayrılacağız. Bu şekliyle İstanbullu’nun bildiği şeyi, yargı makamların bilmesini de sizlerin aracılığıyla duyurmuş olalım" diye konuştu.

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‘SİYASET SÜRECİNİ BU TÜR DAVALARLA DİZAYN ETMEK İSTİYORLAR’

CHP İstanbul İ Başkanı Özgür Çelik ise, “Sadece 2 noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, 2015 yılında yapılmış bir ihale ile ilgili dava, Ekrem İmamoğlu 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra açıldı. Yani bu bir hazımsızlığın göstergesi. İstanbul'u kaybetmenin hazımsızlığının göstergesiydi. Yani bu davanın iddianamesi 7 yılda yazıldı, 7 yıl sonra yazıldı. 8'inci celsede karar beklediğimiz bir duruşmada, yargıyı deyimi yerinde ise ‘oyuncak’ haline getirenler yine bu davayı ertelediler. Birinci dikkat çekmek istediğim nokta bu. İkincisi de Sayın Günaydın'ın ifade ettiği bir şey vardı. O da şuydu, yargıyı siyasallaştırarak yargıyı araçsallaştırarak, siyaset dizayn etmek istiyorlar. Davalardan bir tanesi bu. Davalardan başka bir tanesi de ‘Ahmak Davası’. Yine bir siyasi davayla, ahmak davasıyla, deyimi yerindeyse Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tepesinde demokrasinin kılıcını sallandırarak, yargı tacizi ile önümüzdeki siyaset sürecini dizayn ediyorlar. Ahmak Davası’nın kararını 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 6 ay önce vermişlerdi. Tam da adaylık tartışmalarının olduğu bir zamanda vermişlerdi. Bugün de 2 yıl oldu Ahmak Davası’nda, istinafta karar bekliyoruz. Burada da her gün davalar erteleniyor. Yani önümüzde bir erken seçim olursa, ya da bir olağan seçim sürecinde yine yargı yoluyla siyaseti dizayn etme çabası içerisindeler. Hem seçilmiş belediye başkanına, millet iradesine bir darbe vurmak istiyorlar hem de önümüzdeki siyaset sürecini bu tür davalarla dizayn etmek istiyorlar. Şunu bilmeleri lazım, Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Ne Ekrem İmamoğlu'nu size yediririz, ne millet iradesini size yediririz" ifadelerini kullandı.