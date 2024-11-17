'İmamoğlu'nun iddiaları abesle iştigal' Bakan Tunç: Hakimin tayinine sürgün demek mantık dışı

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Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ne söylediklerinden kendilerinin de haberi yok. Başka şeyler söyleyeceğim ama bulunduğum makam buna el vermiyor. Söylediği hakim, sürüldüğünü iddia ettiği hakim o mahkemede, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine 'Ahmak dediği' gerekçesi ile yargılandığı mahkemede reddi hakim talibinde bulundukları hakim. Yani bu hakim bizim davamıza bakmasın diye dilekçe verdikleri, reddi hakim yaptıkları hakimin başka bir sebeple HSK tarafından başka yere tayinini sanki davanın hakimini başka yere sürdüler şeklinde değerlendirmek tamamen abesle iştigal.

Buna cevap vermeyi bile değerli bulmuyorum ama maalesef bu hakim bizim davamıza bakmasın dedikleri hakimi sanki HSK sürdü şeklinde yorumlamak mantık dışı. Bu arkadaş sağa sola sataşacağına İstanbul’un sorunları iile ilgilenmeli. Seçildiği günden beri abesle iştigalleri görüyoruz. Yargıya yönelik en son söylediği sözleri reddediyoruz. Yargımız tarafsız ve bağımsızdır, yargı makamına kimse talimat veremez. Anayasa ve kanunlar çerçevesinde vicdanları ile karar verirler.

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'HİÇ KİMSE TÜRK YARGISINI HADSİZ SÖZLERLE KARALAYAMAZ'

Hukuk endeksleri objektif kriterlere göre belirlenmiş endeksler değil. Parayla sıralama belirleyen endeks. Bu endeksi belirleyenlerin Türkiye'de kimlerle konuştuğunu, hangi anketlere dayandıklarını biz iyi bliyoruz. ABD eski baro başkanının oluşturduğu bir dernek. Türk yargısı milletin yargısı olduğunu göstermiştir. Dünya basın özgürlüğü endeksinde Türkiye’nin İsrail’den geri olduğunu söylüyorlar; el insaf. Böyle saçmalık olabilir. Masa başında yapılan, Türkiye’yi karalayarak algı yapmak istiyorlar. Hiç kimse Tük yargısını hadsiz sözlerle karalayamaz.