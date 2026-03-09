Ekrem İmamoğlu’nun İBB davasında duruşma günü: Geniş güvenlik önlemleri alındı

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik “yolsuzluk” iddialarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 402 kişi hakkındaki davanın ilk duruşmasının saat 10.00’da başlaması bekleniyor. Silivri’deki, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda yapılacak olan duruşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı.

31 MART’A KADAR YASAK KARARLARI

Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampusunda yaklaşık 27 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu, açık ve kapalı görüşlere 5 bin araç ve 15 bin civarında kişinin katıldığı dikkate alınarak, cezaevi güvenliği gerekçesiyle Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı’nın talebi üzerine Silivri Kaymakamlığı’nca bazı kararlar alındı. Marmara Cezaevi Yerleşkesi çevresinde (duruşma salonları çevresi, cezaevi ziyaretçi otoparkı ve çevresi, cezaevi kampüsü tel örgü sınırından başlayarak 1 km yarıçaplı alan içerisinde) yapılacak ‘toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, döviz-pankart açma ve taşıma, slogan atma, çadır kurma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonları bölgesine gelme, cep telefonu ile çekim yapma, fotoğraf çekme, stant açma’ gibi eylemlerin 31 Mart 2026’ya kadar yasaklanmasına, gerektiğinde yol emniyet ve kontrolü uygulamasının yapılmasına karar verildi.

Haberin Devamı

2430 YIL HAPİS TALEBİ

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu bazı ilçe belediye başkanları, iş insanları ve belediye çalışanları 19 Mart 2025’te gözaltına alındı. İmamoğlu ve çok sayıda kişi 23 Mart 2025’te tutuklandı. 19 Mart’taki İlk operasyonun ardından elde edilen yeni deliller, itirafçı beyanları ve gizli tanık ifadeleriyle 8 aylık süreçte 9 operasyon gerçekleştirildi ve birçok kişi tutuklandı. Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 233’üncü gününde 11 Kasım 2025’te savcılık soruşturmasını tamamlayarak suçlamalara yönelik iddialarını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu’nun örgüt lideri olduğu iddia edildi. Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu ve Adem Soytekin’in de arasında bulunduğu 6 kişinin, İmamoğlu’na bağlı örgüt yöneticisi olduğu ileri sürüldü. 92 kişinin ise örgüt üyesi olduğu öne sürüldü.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Savaşın gölgesinde partilerin oy oranı Haberi görüntüle

İddianamede, örgüt lideri olarak yer alan İmamoğlu’nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Fatih Keleş’in 1542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun’un 779 yıl 6 aya, Ertan Yıldız’ın 251 yıla, Murat Gülibrahimoğlu’nun 51 yıla, Adem Soytekin’in ise 194 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer şüphelilerin ise çeşitli oranlarda hapis cezaları isteniyor.

İddianamede, ‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün toplamda 143 eylemde 160 milyar TL ve 24 milyon ABD doları kamu zararı oluşturduğu iddia ediliyor.