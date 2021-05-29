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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 29.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İmamoğlu’nun hakaretten 4 yıla kadar hapsi istendi

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
İmamoğlu’nun hakaretten 4 yıla kadar hapsi istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2019’daki yerel seçimleri iptal eden YSK üyelerine ‘ahmak’ dediği iddiasıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dava açtı.

Başsavcılık, İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi. Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart 2019’da yapılan seçimler iptal edilince, YSK üyeleriyle ilgili “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” dediği kaydedildi. İddianamede, “İmamoğlu’nun sözleriyle YSK üyelerine alenen hakaret ettiği, sözlerin kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu” belirtildi. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek İmamoğlu hakkında dava açtı.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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