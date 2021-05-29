İmamoğlu’nun hakaretten 4 yıla kadar hapsi istendi

Başsavcılık, İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsini istedi. Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart 2019’da yapılan seçimler iptal edilince, YSK üyeleriyle ilgili “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” dediği kaydedildi. İddianamede, “İmamoğlu’nun sözleriyle YSK üyelerine alenen hakaret ettiği, sözlerin kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu” belirtildi. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek İmamoğlu hakkında dava açtı.

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