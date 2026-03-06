İmamoğlu’nun hakaret davası düştü

Haberin Devamı

Bakırköy’de 6 Ekim 2024’te düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na katılan Beykoz AK Parti Meclis Üyesi Serkan Şahin alanda dolaşırken Ekrem İmamoğlu’nu gördü. Şahin’in yanında bulunan kişiye “Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan’ı” dediği sırada İmamoğlu hakkında söyleneni duyarak “Sakinleş, konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” şeklinde cevap verdi. Serkan Şahin’in şikâyeti üzerinde başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu hakkında “hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

12 BİN LİRA ÖN ÖDEME

Bakırköy 33’üncü Asliye Mahkemesi’ndeki davaya Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat katılırken, müşteki avukatı katılmadı. Cumhuriyet savcısı bir önceki celse vermiş olduğu mütalaayı tekrar ederek, sanığın belirtilen süre içerisinde ön ödeme miktarını ödeyerek dekontunu mahkemeye sunduğunu, bu nedenle sanık hakkında hakaret suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme sanığın 12 bin 690 lira ön ödemeyi yapması nedeniyle hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine karar verdi.

BRÜKSEL’DEN ÖDÜL

Avrupa Bölgeler Komitesi’nin Paweł Adamowicz Ödülü, Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen törenle, bu yıl İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verildi. Ödülü İmamoğlu adına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan aldı. Bu takdirin kendilerine güç verdiğini ve yalnız olmadıklarını gösterdiğini belirten Aslan, törende Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den gönderdiği mektubu paylaştı. İmamoğlu, “Avrupalı dostlarım” diye seslendiği mesajında, “Demokrasiye inanan dostların gösterdiği dayanışma, en az bu ödül kadar anlamlı ve kıymetli” dedi.