İmamoğlu’nun emniyet sorgusu tamamlandı: Terörden 18 sayfa ifade

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. 19 Mart Çarşamba sabahı yapılan operasyon ile terör soruşturması kapsamında “kent uzlaşısı” faaliyetleri çerçevesinde “PKK/KCK terör örgütüne yardım etme”, organize suç örgütü soruşturması kapsamında İBB Medya A.Ş.’de yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 84 kişi gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürülmüştü. Gözaltı kararı bulunan 7 kişinin daha yakalanması ile gözaltı sayısı 91 oldu.

‘YOLSUZLUK’TAN 65 SORU

“PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” ve “Çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi olma” gerekçesiyle 19 Mart 2025’te gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” iddialarına ilişkin emniyet sorgusu önceki gün Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yapılmıştı. Yaklaşık 2 saat 50 dakika süren sorguda İmamoğlu’na 65 soru yöneltilmiş, soru ve cevapların yer aldığı ifade tutanağı ise 121 sayfa tutmuştu. İmamoğlu, emniyet sorgusunda sorulara ayrıntılı olarak savcılık ifadesinde cevap vereceğini belirterek, “Bu soruyu muhatap almıyorum”, “Bir önceki sorudaki cevabımı tekrar ederim. Tüm isnatları şiddetle reddediyorum” şeklinde yanıtlar vermişti.

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SORGUSU 3 SAAT SÜRDÜ

İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 4 kişinin “terör” soruşturması kapsamında ifadesi ise dün sabah saatlerinde başladı. İmamoğlu’nun “terör” sorgusunun 11.30 sıralarında başladı ve 15.00 sıralarında bitti. Yaklaşık 3 saat süren sorgusu 18 sayfa tuttu. İfadesi Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde alındı. İmamoğlu ve 90 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılık ifadeleri 21.30, İmamoğlu’nun ifadesi ise 22.20 sıralarında başladı. İfadelerin alınması için 25 savcı görevlendirildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde eşi Dilek ve oğlu Selim İmamoğlu ile CHP Lideri Özel de Saraçhane’den Çağlayan’a geçtiler. İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu da adliyeye geldi. Adliye çevresinde ise geniş güvenlik önlemi alındığı, 50 TOMA’nın yer aldığı görüldü. İmamoğlu’nu savunmak için adliyeye gelen çok sayıda avukatın binaya girmesi de engellendi.

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‘KENT UZLAŞISI’ VE GİZLİ TANIK İDDİALARI SORULDU

İmamoğlu’nun emniyetteki terör ifadesi ortaya çıktı. “Kent uzlaşısı ne anlama gelmektedir? Ne zaman ne amaçla kuruldu?” diye sorulan İmamoğlu, “Kent uzlaşısı ifadesinin DEM Parti söylemi olduğunu biliyorum. İsmi geçen terör örgütleri ve bağlantılı bir kısım terör örgütü üyelerinin ne isimlerini ne söylemlerini biliyorum ne de takip ettim, öyle bir merakım da yoktur. CHP İstanbul ve birçok ilimizde Türkiye ittifakı söylemi ile kapsayıcı bir yerel seçim politikası gütmüştür. Bu çerçevede İstanbul ve Türkiye’nin muhtelif illerinde, ilçelerde oluşan Meclis üyesi listelerinde her parti ve görüşten isimler dahil edilmiştir” dedi.

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Özgür Özel. Müsavat Dervişoğlu ve Dilek İmamoğlu Çağlayan Adliyesi koridorunda kararın çıkmasını beklediler.

İŞE ALINAN 18 KİŞİ: Kent uzlaşısı kapsamında işe alınan 18 kişinin terör kayıtları olduğu hatırlatılan İmamoğlu, “YSK’ya bildirilen listelerde bu isimler bulunmasına rağmen YSK’nın bu tespiti yapmayıp, daha sonra bu soruşturma süreçlerinin başlatılmasını kasıtlı bir yargı üzerinden siyasi müdahale olduğunu hatırlatmak isterim. Beni ilgilendiren kısmı ile CHP İstanbul ve Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde Türkiye’nin hukuken yasal olan siyasi partilerinde geçmişte üye olmuş birçok ismi Türkiye ittifakı kavramı ile listelerinde göstermiş olduğu gerçeğidir. 39 ilçede yaklaşık 1500’e yakın meclis üyesinin kim olduğu ya da kimlerle iltisaklı olduğu meselelerini bilemem” diye cevap verdi.

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390 KİŞİ İLE GÖRÜŞME: İncelenen HTS kayıtlarına göre terör örgütü kaydı bulunan 390 kişi ile görüşme kaydı olduğu belirlenen İmamoğlu, bahsi geçen iki telefon numarasının yakın çalışma arkadaşları tarafından kullanıldığını söyledi ve “Türkiye’nin gündemde bir siyasi kişilik olarak bazen sadece 1 günde gelen yüzlerce aramanın içerisinde kum tanesi gibi kalır. Bu soruyu soran savcılara tavsiyem odur ki bu kadar terörle iltisaklı olan kimselerin belli olduğu bir detaya sahipseler, Türkiye’deki GSM operatör firmalarına bir uyarıda bulunarak, bu kişiler birini aradığında terör örgütü üyesi sizi arıyor şeklinde bir sinyalin verilmesi isabetli olacaktır” dedi.

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‘UYDURMA, KUMPAS, YALAN...’: Gizli tanıkların verdiği ifadeler sorulan İmamoğlu, şunları söyledi: “Gizli tanık uygulamasını da beyanlarını da kabul etmiyorum. Uydurma, kumpas içerikli ve yalan ifadelerdir. Tanık ifadelerini şiddetle reddediyorum. 4 gündür nezarette bulunan bir kişi olarak yürütülen soruşturmaların içinin boş, ahlak sınırlarını aşan uydurma sorularla dolu en güçlü dayanağını gizli tanıkları bağlamış, göz altına 3-5 gün kala MASAK raporlarıyla doldurulmuş, tarihe kara bir leke olarak geçecek süreç yaşatılmıştır. Bu süreç Türkiye’nin itibarını zedelemiştir. Gözaltına alınmadan oluşturulan uydurma altı soruşturma, 30 yıla yakın hapis cezası istemi, iptal edilen 31 yıllık diploma, sadece gözaltından bir gün önce açılan kreşleri kapatmaya yönelik şahsıma tebliğ edilen soruşturma... Ben ülkemiz için büyük tehdit haline gelen sürecin milletimiz tarafından anlaşılması için elimden geleni yapacağım. Cesaretimin tarifini dahi yapamam. Hak yemem, hakkımı da yedirmeme prensibimi milletimiz çok iyi bilir.”

POLAT İLE ŞAHAN’A ‘AZAD BARIŞ’ SORGUSU

İBB’ye yönelik terör operasyonu kapsamında “PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlamasıyla gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Mahir Polat’a ifadesinde eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış soruldu. Polat bu soruya, “Azad Barış isimli şahıs ile yaklaşık 4 sene önce arkadaşlarımızın olduğu bir kafe ortamında tanıştım. Kendisi Ezidilik üzerine akademik çalışmaları olması ve benim de dinler tarihi konusunda doktora yapmış olmam sebebi ile kendisi ile bu konular hakkında fikir alışverişi yaptık. Bunun dışında herhangi bir sosyal görüşme olmadı. Konumum nedeni ile bu tür kişi ve kurumlar ile irtibatlı olabilirim ancak bu kişi ile irtibat kurmadım” diye cevap verdi. Resul Emrah Şahan ise Azad Barış’la ilişkisi ve gizli tanık Meşe’nin “Rüşvet çarkı oluşturdular, ağırlıklı olarak PKK sempatizanı kişileri işe aldı” iddialarına, “Azad Barış 2019 sürecinde HDP Partisi resmi görevlisi iken İBB’de yaptığı resmi görüşmelerde tanıştım. Sonrasında Azad’ın eşiyle akraba olduğumuz (kan bağı değil) eşinin teyzesi benim Ankara da okumama çok fayda sunan, benim için çok değerli bir öğretmendir. Benim ismi geçen terör örgütleri ya da mensupları ile ne bir tanışıklığım ne bir ilgim ne de bir bilgim vardır. Anılan örgütlerin kısaltmalarının açılımlarını bile bilmem” diye yanıt verdi.

MURAT ONGUN’A DİLEK İMAMOĞLU SORUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “yolsuzluk” ve “terör” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un emniyet ifadesi önceki gün alındı. Tanık ifadelerindeki ‘ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk, çanta dolusu paraların taşınması’ gibi iddiaların sorulduğu Ongun, “Suçlamalarla ilgili bana hiçbir somut delil gösterilmedi. İddiaların hepsi gerçek dışı ve yalandır” dedi. Gizli tanık ‘Meşe’nin “İstanbul Vakfı, Dilek İmamoğlu’nun kontrolüne verilmiştir. Murat Ongun devre dışı kalıp 400 bin lira gibi rakam İstanbul Vakfı’na yatırılmaktadır” iddiasını ise, “Dilek Hanım’ın adının ilk kez reklam işine karıştırıldığını üzülerek duydum” diye cevapladı. Murat Ongun ifadesinde gazetecilere finansman sağladığı iddiaların da iftira olduğunu söyledi. Sadece Ekrem İmamoğlu için çalıştığını söyleyen Ongun, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en yakınındaki kişilerden biri olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

AYLIK GELİRİM 350 BİN TL

Aylık gelirinin 350 bin lira olduğunu belirten Ongun, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 12 yıldır tanıyorum. Başkan olduğundan beri danışmanlık yapmaktayım” dedi.

GÖZALTI SAYISI 91 OLDU: HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında aranan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamındaki gözaltı sayısı 91’e yükseldi.