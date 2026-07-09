İmamoğlu’nun duruşmasında 9 Temmuz polemiği

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İMAMOĞLU: SORGU İÇİN GELMEDİM

59’u tutuklu 414 sanıklı açılan davaya İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda devam edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Hollanda, İsveç ve İngiltere konsolosluklarından temsilcilerin de izlediği duruşmada, savunmasını yapması için İmamoğlu’na söz verildi. Sanık kürsüsüne giden İmamoğlu, “Ben, sorgu için gelmedim. Bazı düşüncelerimi, zaman kısıtlamasına yönelik tespitlerimi, talep ve itirazlarımı dile getirmek için kürsüye geldim” dedi. Mahkeme Başkanı da “Savunma alacağız biz. Planlamamız bu şekilde” diye konuştu. İmamoğlu ise “Açıklamalarınız var 9 Temmuz’da bitireceğinize dair. ‘Bu takvim değişmez’ diyorsanız, benim burada bir sorguya tabi tutulmam diye bir şey gerçekten düşünülemez” dedi.

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SUSMA HAKKI TUTANAĞI

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Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan da “9 Temmuz olarak bitireceğimizi belirttik. Savunma yapmak istemiyorsanız susma hakkınızı kullandınız şeklinde zapta geçerim, celseyi kapatırım. Ya savunma yaparsınız ya susma hakkınızı kullanırsınız” diye konuştu. İmamoğlu da “Ben susma hakkımı kullanmıyorum. 2500-3000 yılla yargılanan Ekrem İmamoğlu’nu ben kısıtlıyorum demek size kesinlikle zarar verir, kürsünüze zarar verir, Türk yargısına zarar verir” yanıtını verdi. Tartışmanın uzaması üzerine İmamoğlu salondan çıkarıldı. Duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından Mahkeme Başkanı, İmamoğlu’nun susma hakkını kullandığına ilişkin tutanak tutturdu.

İNAN GÜNEY İLE 5 KİŞİYE TAHLİYE

Savcının mütalaa vermesinin ardından mahkeme heyeti, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Şube Müdürü Serap Karay, İSFALT Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve Kültür A.Ş. Etkinlik ve Organizasyon Şefi Metin Bal’ın tahliyesine karar verdi.

O SÖZLERE SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme heyeti önünde sarf ettiği sözler nedeniyle İmamoğlu’na ‘kamu görevlisini tehdit’ suçundan, ayrıca duruşma görüntülerini sanal medyada paylaşan kişilere soruşturma başlattı.

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SALONDAN DIŞARI ÇIKARIYORUM

Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan arasında şu diyalog yaşandı:

Ekrem İmamoğlu: Ben yargılayacağım, yargılayacağım.

Mahkeme Başkanı: Nerede yargılıyorsun? Burası senin yargılayacağın makam değil, sen buraya yargılanmaya geldin.

Ekrem İmamoğlu: İddianameyi yapanları yargılayacağız.

Mahkeme Başkanı: Sen buraya yargılanmaya geldin. Burası senin yargılayacağın makam değil. Ben seni yargılayacağım, senin hakkında 203’ü uyguladım, salondan dışarı çıkartıyorum. Burası senin bizi yargılayacağın makam değil.