Gündem Haberleri

İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada ilk duruşma

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#Diploma#Diploma İptali
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 10:58

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın ilk duruşması görülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor. İstanbul 5. İdare Mahkemesi salonunda görülmesi gereken duruşmanın, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında yapılacak. 

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, duruşmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Duruşma Çağlayan'da değil Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'ndaki yerleşkede bulunan salonda 11.00'de gerçekleşecek. Ekrem İmamoğlu henüz salona getirilmedi. 10 dakika içinde getirilmesi bekleniyor. Bölge idare mahkemesi söz konusu iptale ilişkin kararı inceleyecek. İtiraza ilişkin herhangi bir durum söz konusu ise bu inceleme neticesinde bölge idare mahkemesi de bir karara varmış olacak.

DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK

İstanbul 5. İdare Mahkemesi salonunda görülmesi gereken duruşmanın, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılacak. Duruşma öncesi salonun önünde güvenlik önlemi alındı. Güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma arasında gerginlik yaşandı. 

