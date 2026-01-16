İmamoğlu’nun diploma davası karara kaldı

Haberin Devamı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Yönetim Kurulu’nun kararı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin yatay geçiş kararları ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetleri ve diplomaları ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle 18 Mart 2025’te iptal edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı idare mahkemesine başvurarak, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025’te Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline dair kararının durdurulmasını ve iptalini talep etti. Diplomanın iptalin dair kararın kaldırılması için açılan davada İmamoğlu ‘davacı’, İstanbul Üniversitesi ‘davalı’ olarak yer aldı.

DURUŞMA ÖNCESİ ARBEDE

İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi’nce, duruşmanın Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda görülmesi kararlaştırıldı. Küçük salona kısıtlı sayıda kişinin alınacak olması nedeniyle duruşma öncesinde arbede yaşandı. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek ile oğlu Selim İmamoğlu, CHP’li milletvekilleri ve belediye başkanları izledi.

İMAMOĞLU’NUN SAVUNMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu beyanında özetle şunları söyledi: “İstanbul Üniversitenin bir çalışması var, 2024’ün ekim ayında yapılmış. Aynı rektörün, o dönemdeki işlemlerle ilgili açıklayıcı bir metni var, denklik aranmadığı ve benzeri gibi. Ne oldu da 3-4 ayda her şey değişti? Bir an için benim sözlerimi unutun. Bu üniversitenin, ‘Yatay Geçiş Bilgi Notu’ başlıklı raporu çok önemli. Kendi hazırladığı bilgi notunda diyor ki, ‘35 yıl önce aradığınız şartlar bugün yoktu.’ yani bu kuralları alıp 18 yaşındaki gencin başına balyoz gibi indiremezsiniz diyor. Dahası bu uygulamanın istisnai değil, yerleşik bir uygulama olduğu da açıkça yazıyor. Şimdi üniversite kendi bilgi notuna rağmen kendi yaptığı işlemi inkar ediyor. Kendi hazırladığı not geçerli değilse hangi belge geçerli olacak?

‘KİŞİYE ÖZEL DURUM YOK’

Üniversite, tamamen kendi iradesiyle ve yürürlükteki mevzuata dayanarak bu süreci başlatmış, bunu da ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden biri aracılığıyla kamuoyuna duyurmuştur. Ortada öngörülebilir, planlı, kişiye özel bir durum yoktur. İlan herkese açıktır.”

Mahkeme dosya üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda kararın 15 gün içinde açıklanacağını belirtti.



