İmamoğlu’nun ‘çirkin’ davası ertelendi

Ekrem İmamoğlu hakkında Beykoz AK Parti Meclis Üyesi Serkan Şahin’e “Çirkin siyasetine devam et, sen gerçekten çok çirkinsin” dediği gerekçesiyle açılan hakaret davasında savcı, İmamoğlu’nun mahkeme masrafları dahil 12 bin 600 lira ön ödeme yaptığı gerekçesiyle davanın düşmesini talep etti.

Beykoz AK Parti Meclis üyesi Serkan Şahin 6 Ekim 2024’te Bakırköy’de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na katıldı. Şahin fuarda dolaştığı sırada Ekrem İmamoğlu’nu gördü. Şahin yanındakine “Burada geziyor da, şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan’ı” dedi. Konuşmayı duyan İmamoğlu da iddiaya göre “Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin.” şeklinde cevap verdi. Serkan Şahin’in şikâyeti üzerinde başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu’na ‘hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ÖN ÖDEME GEREĞİ

Bakırköy 33’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davaya Ekrem İmamoğlu ve müşteki Serkan Şahin katılmadı. Taraf avukatlarından Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat katılırken, müşteki avukatı duruşmaya katılmadı. Avukat Kemal Polat beyanında, “Herhangi bir suç olduğunu düşünmememize rağmen ön ödemeye tabi suç olması nedeniyle ön ödeme gereği yerine getirildi. Düşme kararı verilmesini talep ederiz” dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın belirtilen süre içerisinde ön ödeme miktarını ödeyerek dekontunu mahkemeye sunduğunu, bu nedenle sanık hakkında hakaret suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, müşteki avukatının duruşmaya mazeret sunduğunu ve kabul edildiğini belirterek duruşmayı karar için 5 Mart’a erteledi.