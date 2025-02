İmamoğlu’nun avukatlarından diploma yanıtları

Haberin Devamı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski dekanlarından Prof. Dr. Adem Sözüer, Ekrem İmamoğlu’nun yüksek öğretim sürecindeki tüm işlemlerle ilgili resmi sürecin yasalara uygun olduğunu söyledi. Avukat Mehmet Pehlivan da süreci belge paylaşarak anlattı:

İSTENEN ÜÇ KRİTER

“Ekrem İmamoğlu, 5 Eylül 1988’de Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne giriyor. 1 yıl hazırlık, 1 yıl da bölümün 1. sınıfını okuyor. İstanbul Üniversitesi 30 Temmuz 1990’da Milliyet Gazetesi’ne ilan veriyor. İlanda İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi de bulunuyor. Ekrem İmamoğlu, ailesi ve işleri İstanbul’da olduğu için yatay geçişten faydalanmak istiyor ve müracaatını yapıyor. İlandaki birinci kriter, başvurunun 14 Eylül 1990’a kadar yapılması. Başvuru tarihi 29 Ağustos 1990. İlk kriter tutuyor. İkinci kriter, öğrencinin ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması. Üçüncü kriter de not ortalaması durumu. Not ortalamasının en az 60 olması gerekiyor. Ekrem İmamoğlu’nun 1988 güz döneminde girip, 1990 yılı yaz döneminde ayrıldığı okulundaki not ortalaması 4 üzerinden 2.5. Yani Türkiye sisteminde 100 üzerinden 62.5 not ortalamasına sahip. Resmi evrakta da görüldüğü üzere Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş sırasında not ortalaması 62.5. Yani başvuru için yasal mevzuatta gerekli her kriter yerine getirilmiştir.”



Avukat Mehmet Pehlivan, YÖK raporunun, Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişe ilişkin tüm şartları taşıdığını gösterdiğini de belirtti.