İmamoğlu’nun avukatına adli kontrol

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İddiaya göre Mehmet Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı’na gerçekleştirdiği para hareketi sebebiyle suçlanıyor. Pehlivan’a, “Reform Vakfı ile herhangi bir ilişkiniz bulunmakta mıdır? MASAK raporuna göre söz konusu vakfa da para gönderdiğiniz tespit edilmiştir. Gönderiminizin sebebi nedir?” sorusu yöneltildi.

Pehlivan bu soruya, “Reform Vakfı avukatlığını yaptığım Ekrem İmamoğlu’nun ve arkadaşlarının olduğu düşünce kuruluşudur. Vakfın üyesi ve bağışçısıyım. Bahsetmiş olduğunuz 2 milyon 400 bin TL parayı bağış olarak gönderdim” diye cevap verdi.



