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İmamoğlu’nun avukatına adli kontrol

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#İBB#İmamoğlu#Mehmet Pehlivan
İmamoğlu’nun avukatına adli kontrol
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘suç gelirini aklama’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dün 00.35’te gözaltına alındı. Çağlayan’daki İstanbul Adalete Sarayı’na sevk edilen Pehlivan savcılık ifadesinin ardından yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

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İddiaya göre Mehmet Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfı’na gerçekleştirdiği para hareketi sebebiyle suçlanıyor. Pehlivan’a, “Reform Vakfı ile herhangi bir ilişkiniz bulunmakta mıdır? MASAK raporuna göre söz konusu vakfa da para gönderdiğiniz tespit edilmiştir. Gönderiminizin sebebi nedir?” sorusu yöneltildi.

Pehlivan bu soruya, “Reform Vakfı avukatlığını yaptığım Ekrem İmamoğlu’nun ve arkadaşlarının olduğu düşünce kuruluşudur. Vakfın üyesi ve bağışçısıyım. Bahsetmiş olduğunuz 2 milyon 400 bin TL parayı bağış olarak gönderdim” diye cevap verdi.

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#İBB#İmamoğlu#Mehmet Pehlivan

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