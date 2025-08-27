×
İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

İmamoğlunun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 12:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'rüşvete aracılık etme' suçundan Trabzon'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan dün Trabzon'da gözaltına alındı. Polis eşliğinde İstanbul'a getirilen Yılmaz, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan avukat Nusret Yılmaz'ın Fatih'te bulunan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
