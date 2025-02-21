İmamoğlu’nun adaylık başvurusu bugün

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Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de ön seçimde aday olacağını duyurdu. CHP’de adaylık başvuruları bugün saat 17.00’de sona erecek. Şu ana kadar milletvekillerinden sadece İmamoğlu için imza desteği geldiği belirtilirken, CHP kulislerinde İmamoğlu için toplanan imza sayısının 100 civarında olduğu konuşuluyor. CHP’nin 133 milletvekili bulunuyor. Çiçek’in de gerekli 20 imzayı bulması halinde CHP’de 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde bu iki isim yarışacak.

Çiçek ise dün Meclis’te gazetecilerle sohbetinde, “Tek adayla bir ön seçim demokratik de etik de değil” dedi.

KIZININ ADAYI İMAMOĞLU

Çiçek’in kızı avukat İrem Çiçek ise adayının İmamoğlu olduğunu açıkladı. İrem Çiçek sosyal medya mesajında, “Babam kendi isteği ile aday oldu, başarılar diler, çok sevgilerimi sunarım. Daha önce de yazdığım gibi benim CHP cumhurbaşkanı adayım ise Ekrem İmamoğlu” dedi.