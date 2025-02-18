İmamoğlu’nun 4 yıl hapsi istendi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak 2025’te yaptığı basın toplantısında kendisi ile ilgili davalara aynı bilirkişinin atandığını öne sürerek bilirkişinin ismini açıklamıştı. İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu, soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade vermişti.

YARGIYI ETKİLEME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede, İmamoğlu’nun toplantıdaki ifadeleri ile yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı, bilirkişinin adını vererek kamuoyu baskısı ile diğer adliyede süren soruşturma ve davaları etkilemeye çalıştığı ifade edildi.

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SİYASİ YASAK TALEBİ

İmamoğlu hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, ‘sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden, bu kapsamda, TBMM üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır” maddesinin uygulanması talep edildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İMAMOĞLU: BU BEŞİNCİ

İmamoğlu, İstanbul Güreş İhtisas Kulübü’ne kazandıracakları tesisin temelini, eski bakanlardan Sadettin Tantan ile attı. İmamoğlu hakkındaki yeni iddianameyle ilgili, “Savcının iddianamesiyle, şu anda beşinci siyaset yasağıyla ilgili iddianame ya da mahkeme süreci 25 yılı aşan bir hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Beni siyasette devre dışı bırakma çabası gösteren kişinin adı da belli, Sayın Cumhurbaşkanı”dedi.

BİLİRKİŞİ: ŞİKÂYETÇİYİM

İddianamede, bilirkişinin de ifadelerine yer verildi. Bilirkişi, İmamoğlu’nun açıklamalarından sonra hakkında karalama kampanyaları başlatıldığını, hiçbir hukuksuz işe imza atmadığını belirtti. Bilirkişi, ifadesinin devamında “Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Parti’li belediyelere ilişkin 24 dosyanın soruşturma veya kovuşturma aşamalarında bilirkişi olarak görev üstlendim. Bunların 22 tanesine ait bilirkişi raporlarını dosyaya sundum. Şikâyetçiyim” dedi.