İmamoğlu’nun 2 bin 430 yıl hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart 2025’te aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu yüzlerce şüpheli hakkında ‘yolsuzluk’ iddiasıyla operasyon talimatı vermişti. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan İmamoğlu ile çok sayıda şüpheli 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 19 Mart’taki ilk operasyonun ardından 8 aylık süreçte 9 operasyonda birçok kişi tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 233.gününde savcılık soruşturmasını tamamlayarak suçlamalara yönelik iddialarını açıkladı.

SUÇ ÖRGÜTÜ ŞEMASI

3 bin 809 sayfalık iddianamede 105’i tutuklu, 7’si yakalamalı 402 kişi şüpheli yer olarak alıyor.

* İddianamede İmamoğlu’nun suç örgütü lideri, Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün’ün örgüt yöneticisi, 99 kişinin ise örgüt üyesi olduğu öne sürüldü.

* T.C. Maliye Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İBB Başkanlığı, Şişli Belediye Başkanlığı suçtan zarar görenler olarak yer aldı. İşinsanları Adem Kameroğlu, Mustafa Keleş, Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz ve Mehmet Torun hem müşteki hem şüpheli olarak yer aldı.16 müşteki ise şöyle: Alaattin Kameroğlu, Avni Çelik, Fatih Erdoğan, Kaan Yücel, Murat Özyeğin, Sedat Kapıdağ, Abdulkerim Fırat, İlker Keleş, Münir Özkök, Nezih Barut, Salahattin Özgül, Ziya Yılmaz, Çetin Gül, Mehmet İlhan, Bahattin Uçar, Serbülend Danış.

143 SUÇ EYLEMİ

* Şüpheliler toplamda 143 suç eyleminden sorumlu tutuldu. Şüphelilere ‘suç örgütü kurma ve yönetme’, ‘suç örgütüne üye olma’, ‘örgüte yardım etme’, ‘rüşvet alma’, ‘rüşvet verme’, ‘irtikap’, ‘ihaleye fesat karşı fesat karıştırma’, ‘kamu kurum ve kuruluşlar zararına dolandırıcılık’, ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘kişisel verileri verileri ele geçirme ve yayma’, ‘çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Orman Kanunu’na muhalefet’, ‘halk yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘Maden Kanunu’na muhalefet’ ve ‘Orman Kanunu’na muhalefet’ suçlamaları yöneltildi.

İMAMOĞLU’NA 27 ŞAHSİ SUÇ İDDİASI

* İmamoğlu’nun 27 suça yönelik şahsi eylemi olduğu, suç örgütü lideri olduğu iddiası haricinde diğer şüphelilerin gerçekleştirdiği 142 suç eyleminden de sorumlu tutulacağı belirtildi. İmamoğlu’nun ‘örgüt kurma ve yönetme’, ‘rüşvet’, ‘dolandırıcılık’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘suç gelirlerini aklama’, ‘kişisel verileri yayma’dan 2 bin 430 yıla kadar hapsi istendi. İddianamade ayrıca Sarıyer’deki CHP il binasının haksız kazançla satın alındığı iddia edilerek, binaya el koyulması talep edildi.

‘AHTAPOTUN KOLLARI GİBİ’

İBB’nin sorumluluk alanının dikkate alındığı belirtilen iddianamede “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün tıpkı bir ahtapotun kolları gibi geliştiği” öne sürüldü: “İlçe belediyelerinin sorumluluk sahasına giren konularda dahi suç örgütü üye ve yöneticilerinin karar alma yetkisine sahip olmuştur. Örgüt lideri, İBB Başkanı olduktan sonra 2019’da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl binasının satın alınması sürecinde o dönemki il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu saf dışı bırakarak binanın satın alınma sürecini bizzat yürütmüş ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetimine talip olduğuna dair gövde gösterisi yapmıştır” denildi. İddianamede, “Tıpkı bir ahtapotun kolları gibi hareket eden ve belediyeleri ele geçiren Ekrem İmamoğlu’nun soruşturma safahatından haberdar olması üzerine cumhurbaşkanlığı aday adaylığını gündeme getirerek kurduğu suç örgütünün kamuoyu nezdinde tartışılmasını engellemeye çalıştığı...” ifadelerine yer verildi.

AMACI ZENGİNLEŞMEK

İddianamede İmamoğlu’nun asıl ve ilk amacının maddi zenginleşme olduğu ileri sürülerek, “2019 yılı yerel seçimlerinden sonra ikinci amacın suç gelirlerinden elde edilen maddi sermaye ile örgüt liderinin mensubu olduğu siyasi parti olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni ele geçirmek olduğu, ilerleyen süreçte hedef olan üçüncü amacının ise İstanbul ili yerelinde kurmuş olduğu sistemi ülke geneline yaymak olduğu anlaşılmıştır” denildi.

SAVCILIKTAN YARGITAY’A CHP YAZISI

İddianamede CHP’nin ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğini ve seçmenin iradesini, demokratik düzeni etkilemeye yönelik sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu öne sürülerek gereğinin takdir ve ifası için savcılık tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulduğu ifade edildi. Başsavcılık iddianamede yer alan bu bölümle ilgili “Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır, iddianamede de açıkça belirtildiği gibi Siyasi Partiler Kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur. Bildirim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar vasfındadır” açıklaması yaptı.