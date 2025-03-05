İmamoğlu’ndan YÖK üyelerine suç duyurusu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, raporu hazırlayan 3’ü Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi, 2’si Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nda uzman 5 kişinin cezalandırılması istendi.

BUGÜN İFADE VERECEK

İmamoğlu hakkında, 1990’da Kıbrıs’ta bir üniversiteden geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi’nden aldığı üniversite diplomasının sahte olduğuna ilişkin “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek ifade verecek. İmamoğlu’nun avukatlarından Mehmet Pehlivan, dün İBB Başkanlığı Saraçhane Binası’nda basın açıklaması düzenledi. Pehlivan, İmamoğlu’nun 1 yıl okuduğu Girne Amerikan Üniversitesi’nin o tarihlerde YÖK tarafından tanınmadığı iddialarına, Uğur Ö. ve Kaan F. isimli 2 öğrencinin farklı tarihlerde alınmış diplomalarını paylaşarak yanıt verdi.

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Pehlivan, “Diplomanın tarihi 29 Eylül 1991. YÖK raporunda ne denmişti? Girne Amerikan Üniversitesi’nin tanınması 1993. Yani, 2 yıl önce alınmış bir diploma. Kaan Bey, Girne Amerikan’ın henüz tanınmadığı bir zamanda okumuş ve mezun olmuş” dedi. Pehlivan, gazetecilerin “Bu belgeye nasıl ulaştınız?” sorusuna, “YÖK nasıl ulaşamadı?” sorusuyla yanıt verdi.

Pehlivan, savcılık soruşturmasına dayanak yapılan YÖK raporuna göre de Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş kriterlerini yerine getirdiğini, üniversiteye sunduğu tüm belgelerin doğru ve geçerli olduğunu, devlet kayıtlarının da bunu doğruladığını ileri sürdü. Ekrem İmamoğlu iftarda da muhtarlarla bir araya geldi. İmamoğlu burada Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasına tepki gösterdi.