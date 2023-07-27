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İmamoğlu'ndan yeni açıklama: Toplum CHP'de lider ve yönetim değişikliği istiyor

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu
İmamoğlundan yeni açıklama: Toplum CHPde lider ve yönetim değişikliği istiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 15:35

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim için açtıkları web sitesinde 1 milyondan fazla vatandaşın ziyaret ettiğini ve 100 binden fazla kişinin görüş ve önerilerini ilettiğini belirtti. İmamoğlu, “Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor.” dedi.

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Seçimin kaybedilmesinin ardından CHP'ye yönelik yaptığı değişim çağrısıyla dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi.

Değişim için açtıkları web sitesinde 100 bin kişinin önerilerini ilettiğini açıklayan Ekrem İmamoğlu, "CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor." görüşünün hakim olduğunu belirtti.

"TOPLUM DEĞİŞİM İSTİYOR"

İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

* Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.

* Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor. Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.

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* Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.

* İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.

* Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor.

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu

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