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İmamoğlu’ndan ‘yemek’ cevabı

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#Avrupa Hareketlilik Haftası#TBB#Ekrem İmamoğlu
İmamoğlu’ndan ‘yemek’ cevabı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 07:00

Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) 2024 Lansman Etkinliği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliğinde Ankara’da yapıldı.

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AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un da katıldığı etkinlikte İmamoğlu, gazetecilerin Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği yemeğe ilişkin sorularına, “Bu yemeğe olan ilgiyi hayretle izliyorum. Biz önceki dönem genel başkanımız ile buluşuruz, buluşacağız. Bunun böyle bir olaya dönüşmesi CHP’yi rahatsız ediyor. Biz hem Genel Başkanımız Özgür Özel ile hem de önceki dönem genel başkanlarımız ile görüşürüz. Bence gerçekten merak edilmesi gereken bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde ne yiyemediği. Yani ekonomi diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

 

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#Avrupa Hareketlilik Haftası#TBB#Ekrem İmamoğlu

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