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İmamoğlu’ndan Yavaş mesajı... Aramızda koltuk kavgası yok

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#Mansur Yavaş#İmamoğlu#TBB
İmamoğlu’ndan Yavaş mesajı... Aramızda koltuk kavgası yok
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 07:00

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından Ankara’da başlattığı temaslarını dün de sürdürdü.

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Güne Yavaş’ı ziyaret ederek başlayan İmamoğlu görüşmenin ardından, “O kadar dert yığıyorlar ki üzerimize, arada dertleşip dertlerimizi paylaşıyoruz” derken, Yavaş da “Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık” açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya gelen İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Mansur Başkanımızla aynı görüşleri paylaşan iki belediye başkanıyız. Milletimiz bilmelidir ki bizim aramızda, koltuğa, makama, rollere değil milletin menfaatine odaklanan bir yol arkadaşlığı vardır.” 

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#Mansur Yavaş#İmamoğlu#TBB

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