İmamoğlu’ndan Yavaş mesajı... Aramızda koltuk kavgası yok

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Güne Yavaş’ı ziyaret ederek başlayan İmamoğlu görüşmenin ardından, “O kadar dert yığıyorlar ki üzerimize, arada dertleşip dertlerimizi paylaşıyoruz” derken, Yavaş da “Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık” açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya gelen İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Mansur Başkanımızla aynı görüşleri paylaşan iki belediye başkanıyız. Milletimiz bilmelidir ki bizim aramızda, koltuğa, makama, rollere değil milletin menfaatine odaklanan bir yol arkadaşlığı vardır.”