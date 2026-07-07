İmamoğlu’ndan üç davada üç savunma

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İmamoğlu, ilk olarak 4 No’lu salonda görülen ‘casusluk’ iddiasına ilişkin davaya katıldı. İmamoğlu’nun avukatları söz alarak, ‘diplomasının iptaline’ ilişkin davasının da 2 No’lu diğer salonda başladığını söyleyerek İmamoğlu’nun önce o davaya katılmasını talep etti. Mahkeme başkanının onayıyla İmamoğlu, ‘Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’ iddiasına ilişkin İstanbul 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya katıldı.

DAVA SAĞANAĞI ALTINDAYIM

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görevlerinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile yabancı ülke temsilcilerinden bir heyetin de izlediği duruşmada hakkında 2.5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve ‘siyasi yasak’ istenen İmamoğlu savunma yaptı: “İlginç bir gün yaşıyorum. 3 davam var burada. Bütün duruşmalarım bir bütün halinde yorumlanabilir. ‘İmamoğlu davaları’ denilebilir. Kurgulanan 20 üzerinde davaya muhatabım. Bir insan nasıl böyle bir sağanak altında kalabilir? Hakkımda iddianame düzenleyen savcıların tamamı ödüllendirildi. Yani şu uydurma iddianameyi yazan dahil hepsi ödüllendirildi. Benim mahkemelerimde 18 hâkim değişti, bu mahkemenin sayın hâkimi dahil. Hâkimler değişti, heyetler değişti, mahkemeler değişti. Değişmeyen tek şey Ekrem İmamoğlu’nu mutlaka mahkûm etme iradesi.

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NATO toplanıyor Ankara’da. Devlet ve hükümet başkanları Avrupa’nın güvenliğini, Ukrayna’daki savaşı, yeni güvenlik mimarisini konuşacaklar. 15.5 milyon insanının önseçimde oy verdiği cumhurbaşkanı adayıyım ben. NATO ülkeleri Ankara’ya geldiği gün yargılanıyorum. Hukuksuzluk triatlonu var bugün Silivri’de.”



İmamoğlu, ‘siyasal casusluk’ davasındaki savunmasında mahkemeden MİT’e müzekkere yazıldığını ancak cevap verilmediğini belirterek, “Niye konuşmuyor MİT Başkanı? Ekrem İmamoğlu casus mu değil mi? Hüseyin Gün, Necati Özkan, Merdan Yanardağ casus mu değil mi? Ekrem İmamoğlu 25.1 milyon insanın imza vererek destek olduğu Cumhurbaşkanı adayıdır. Casus diyenin alnını karışlarım” dedi. Dava, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 29 Eylül’e ertelendi.

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AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ DE İZLEDİ

İmamoğlu’nun davalarını AP Milletvekili & AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, asistanı Juan José López Gómez, Sosyalistler & Demokratlar Grubu Danışmanı ile AYP’den isimler de izledi.

ÖZEL’E SESLENDİ

İmamoğlu’nun savunmasının ardından mahkeme duruşmayı İdare Mahkemesi’nin kararının beklenmesi için erteledi. İmamoğlu salondan çıktığı sırada kendisini izlemeye gelen Özgür Özel’e, “Başkanımın yolunda yürümekten onur duyuyorum” dedi.