İmamoğlu'ndan taksiciye: ‘Sen kimi yuhalıyorsun’

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kongre Merkezi’ndeki toplantının girişinde taksicilerle gerginlik yaşadı. Taksicilerin yuhaladığı İmamoğlu geri dönerek, “Kimi yuhalıyorsun sen, kimi yuhalıyorsun sen? Kim, hanginiz yuhaladı?” diye bağırdı.

Toplantıda söz alan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Taksicinin ekmeğine kimseyi ortak etmeyeceğiz demiştiniz. Bırakın ortak etmeyi, ekmeğimizi İBB yok etmeye çalışıyor. Hangi gruba vaat verdiniz” dedi. Aksu’ya yanıt veren İmamoğlu, “Burası siyasi bir mecra değil. Bir ithamla, iftira ile hadsiz bir cümle kurdunuz. Benim söz verdiğim doğru. İki gruba söz verdim. Birincisi 16 milyon İstanbullu, ikincisi de onun içindeki 50-60 bin civarındaki şoför esnafı” diye konuştu. İlk oylama bin taksi plakası ile 250 dolmuş ve 750 minibüs için yapıldı. Teklif oy çokluğuyla reddedildi. Daha sonra 5 bin yeni taksi teklifi oylandı. Bu teklif de oy birliğiyle reddedildi. Oylama sonunda tartışma çıkınca İmamoğlu salondan ayrıldı.