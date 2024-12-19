İmamoğlu’ndan Suriye çıkışı: İBB olarak seferberliğe hazırız

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İmamoğlu konuşmasında Suriye’de yaşananlara dikkat çekti: “13 yıllık büyük bir trajedinin, zulmün, sıkıntının parçalanmanın sonucu, şimdi bir dönemin başlangıcındayız. Komşunun demokrasiye, hukuk devletine dönüşmesini sağla ki yarınlarda onun o gücü seni de güçlendirsin. Bir geleceğin tasarlanması konusunda hepimiz mesulüz. Doğru adımlar atılmaz ise çok büyük tehditler önümüzde birikir. Doğru adımlar atarsak, ülkemiz adına büyük fırsatlar barındırmakta. Suriyelilerin buradan gitmesine, orada sosyal belediyecilik üzerinden kreşinden sosyal yaşam merkezlerine, bazı tesislerin yapılmasına, hizmete alınmasına her hususta bütün deneyimimizle seferberliğe hazırız.”