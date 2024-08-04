×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İmamoğlu’ndan SGK yanıtı: ‘Tıkır tıkır ödüyoruz’

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Vergi Borcu
İmamoğlu’ndan SGK yanıtı: ‘Tıkır tıkır ödüyoruz’
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 07:00

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin SGK ya da vergi borcu olmadığını söyledi.

Haberin Devamı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Belediyeye bağlı 5 iştirak şirketinin 1.5 milyar liralık borcu olduğunu belirten İmamoğlu, özetle şunları söyledi: “Bu borç 2021’den başlayarak yapılandırılmıştır, tıkır tıkır ödüyoruz. Bu ülkede borcu olmayan hane, borcu olmayan işletme mi vardır? Ödüyorsan, ödemekte anlaşmışsan bu borç değildir artık. 7 iştirak şirketimizin de 2.3 milyar lira borcu bulunmaktadır. Kuşkusuz bunlar da ödenecektir. Hamdolsun, alnımız ak. Borcumuz varmış. Bizim namusuyla, emeğiyle, kendi kaynağını her tür zorluğa rağmen yaratarak borcunu ödeyen iştiraklerimiz, belediyelerimiz var. Göreve geldiğimiz 2019’da bize devredilen SGK ve vergi borçlarının toplamı 101 milyon 869 bin dolardı. Bugünün parasıyla yaklaşık 3.5 milyar lira yani. Geçmişten devraldığımız borç bu. Bu borçların sulh yoluyla ödenmesi için oluşan paketi ilgili makamlara sunacağız.”

Haberin Devamı

KATZ’A SERT TEPKİ

- İmamoğlu, kendisini etiketleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk bayrağına hakaret içerikli tweet atan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a tepki gösterdi: “Bizim farklı düşüncelerimize rağmen, seçilmiş insanlara dönük manevralarla bir fayda elde edeceğini zanneden akıl zavallıdır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Vergi Borcu

BAKMADAN GEÇME!