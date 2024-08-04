İmamoğlu’ndan SGK yanıtı: ‘Tıkır tıkır ödüyoruz’

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Belediyeye bağlı 5 iştirak şirketinin 1.5 milyar liralık borcu olduğunu belirten İmamoğlu, özetle şunları söyledi: “Bu borç 2021’den başlayarak yapılandırılmıştır, tıkır tıkır ödüyoruz. Bu ülkede borcu olmayan hane, borcu olmayan işletme mi vardır? Ödüyorsan, ödemekte anlaşmışsan bu borç değildir artık. 7 iştirak şirketimizin de 2.3 milyar lira borcu bulunmaktadır. Kuşkusuz bunlar da ödenecektir. Hamdolsun, alnımız ak. Borcumuz varmış. Bizim namusuyla, emeğiyle, kendi kaynağını her tür zorluğa rağmen yaratarak borcunu ödeyen iştiraklerimiz, belediyelerimiz var. Göreve geldiğimiz 2019’da bize devredilen SGK ve vergi borçlarının toplamı 101 milyon 869 bin dolardı. Bugünün parasıyla yaklaşık 3.5 milyar lira yani. Geçmişten devraldığımız borç bu. Bu borçların sulh yoluyla ödenmesi için oluşan paketi ilgili makamlara sunacağız.”

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KATZ’A SERT TEPKİ

- İmamoğlu, kendisini etiketleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk bayrağına hakaret içerikli tweet atan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a tepki gösterdi: “Bizim farklı düşüncelerimize rağmen, seçilmiş insanlara dönük manevralarla bir fayda elde edeceğini zanneden akıl zavallıdır.”