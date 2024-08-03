İmamoğlu'ndan SGK borçlarına ilişkin açıklama

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane'de bulunan Başkanlık binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“22 YILDIR YÖNETTİKLERİ SGK'NIN AÇIĞINI 3 KAT ARTIRDILAR"

İmamoğlu, "CHP'li belediyelerin SGK'ya vergi borcu varmış gibi başlatılan tartışma; halkımıza önemli bazı verileri aktarmak için de bize fırsat verdi. Sayın Vedat Işıkhan bir canlı yayında şöyle dedi: CHP belediyeciliği çöp, çamur, çukur belediyeciliğiydi, şimdi buna bir de borç belediyeciliği eklendi. Sayın Bakan Vedat Işıkhan yönetimindeki SGK'nın durumu nedir? 22 yıldır yönettikleri SGK'nın açığını 3 kat artırdılar. Yasal olarak mecbur oldukları halde 2016 yılından beri SGK'ya borcu olan şirketleri açıklamıyorlar. Açık rekoru kıran SGK'ya vatandaşın vergilerinden, sadece 2023 yılında 885 milyar lira aktarılmıştır. Bu rakam nerdeyse belediyelerin borcu diye lanse edilen rakamın 10 katıdır. 3,5 yılda SGK'ya vergilerimizden aktarılan tutar toplamı 2.3 trilyon liradır. Yani bunu aslında SGK'ya verilen borç gibi düşünün. Kamuya hizmet eden belediyelerin dile getirilen borcu, SGK'ya son 3,5 yılda aktarılan paranın sadece yüzde 4.3'ü kadar" dedi.

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“SAVAŞTAKİ RUSYA'NIN YILLIK ENFLASYONU TÜRKİYE'NİN AYLIK ENFLASYONUNDAN DAHA AZ"

İmamoğlu, "Savaştaki Rusya'nın yıllık enflasyonu Türkiye'nin aylık enflasyonundan daha az. Savaştaki Ukrayna'nın yıllık enflasyonu ise bizim aylık enflasyonumuz kadar. Arjantin ve Suriye'den sonra Türkiye dünyada enflasyon oranı en yüksek 3'üncü ülke oldu. Bundan 2 ay önce 4 Haziran 2024'te Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Dedi ki; Kur Korumalı Mevduattan kaynaklı Merkez Bankası zararı 833 milyar liradır. Siz bana borç soruyorsunuz, ben size bunu soruyorum. Bakın, birisi aklına aniden gelen bir şeyi denedi, bu ülkenin sadece Merkez Bankası'nın 833 milyar lirası yok oldu. Bu deneyin faturası, dile getirdikleri belediye borcunun neredeyse 10 katı" dedi.

“BİR ORTADOĞU DİPLOMASİSİ BAŞLATACAĞIMIZI DUYURMAK İSTERİM"

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Sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili konuşan İmamoğlu; "Bunu beraber çözelim dedim, bir toplantı yapabildik, ikinciyi yapamadık. Biz, çok özel bir çaba gösteriyoruz. Özellikle sahiplendirme konusunda yoğun bir çaba gösteriyoruz. 22 yıldır çözemediğiniz sorunu, bu şekilde bir kanun çıkardım diye, kurumlara mal ederek çözmeniz de mümkün değil. Biz, öldürmekten yana değiliz, yaşatmaktan yanayız" dedi. İsrail'in Dışişleri Bakanı'nın yaptığı bir açıklamaya kendisini eklemesi üzerine, “Beni tebrik etmeye bile gelmemiş bir ülkenin dış misyonu, beni böyle bir konuda niye ekledi? Filistin meselesi, derin bir meselemizdir. Çok daha köklü bir meselemizdir. İçimizi yakar. Ve ne yazık ki Ortadoğu'da insanlar birbirini öldürüyor, kan dökülüyor her yerinde, her yöresinde. Benim içim yanıyor. Ve bu konuda, şehirler üzerinden bir Ortadoğu diplomasisi başlatacağımızı duyurmak isterim. Şehirlerde iyi yaşamın, nitelikli yaşamın, hoşgörülü yaşamın var olması konusundaki diplomatik ilişkimiz olan 7-8 şehirle, bir prensiple, bu çağrımıza, bu davetimize olumlu baktıklarını da belirtmek isterim" dedi.