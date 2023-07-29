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İmamoğlu’ndan sessizlik talimatına yanıt: ‘Arkama yaslanıp uzaktan izlemem’

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#Kılıçdaroğlu
İmamoğlu’ndan sessizlik talimatına yanıt: ‘Arkama yaslanıp uzaktan izlemem’
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 07:00

Ekrem İmamoğlu dün İstanbul Vakfı aracılığıyla kesilen kurbanlardan yapılan konserveleri 90 bin haneye ulaştıracak araçları İBB deposundan uğurladı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun “Medyanın önünde konuşanla yollarımızı ayırırız” uyarısına İBB Başkanı İmamoğlu’ndan yanıt geldi: “Arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda bir insan olamam. Parti içi meseleleri kamuya dönük olması gereken süreçlerde kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durmam.”

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün konserve yapılan kurban etlerini 90 bin haneye ulaştırma programın ardından gazetecilerin soruları üzerine gündemle ilgili açıklama yaptı. CHP’deki değişim için akademik ve siyasi dünyadan isimlerden oluşan bir ekip kurduklarını belirten İmamoğlu, “Büyük bir ekibimiz var. Çok özel, yeni, hem akademik dünyadan hem siyasete meraklı dünyadan. Konuşuyoruz; ülkemizin geleceğini konuşuyoruz, partimizin geleceğini konuşuyoruz. Hep iyi şeyler konuşuyoruz. Çok akılcı politikalara Türkiye’mizin ihtiyacı var. Yoksa biz gençlerle siyaset konuşamayacak duruma geleceğiz” dedi.

İmamoğlu, ‘CHP Kurultayı’nda Kılıçdaroğlu dışında ikinci bir aday çıkacak mı?’ sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

BÜYÜK MÜCADELE VERDİM

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“Bunları izliyoruz, takip ediyoruz tabii... Ben 16 milyonluk kentin bir belediye başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye siyaseti yönünde büyük bir mücadele vermiş birisiyim. Bu mücadelenin öncüsü olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin verdiği, dolayısıyla bütün bu eksende öyle arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda, formunda bir insan olamam. Süreci en üst seviyede ilgiyle, hani neredeyse saniye saniye takip edip, analiz edip çalışan, gerektiğinde de sesini çıkaracak olan biriyim. Parti içi meseleleri partide, kamuya dönük olması gereken süreçlerde kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durmam.” 

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#Ekrem İmamoğlu#CHP#Kılıçdaroğlu

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